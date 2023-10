Hai tên cướp thấy ví nạn nhân có 3.000 đồng nên trả lại

TPO - Sau khi cướp chiếc điện thoại di động, Sang kiểm tra ví tiền của nạn nhân, thấy có 3.000 đồng nên trả lại rồi lên xe cùng đồng phạm tẩu thoát.

Chiều 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Sang (sinh năm 2008) và Võ Thanh Khải (sinh năm 2000), cùng trú xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 21/8, Khải điều khiển xe mô tô chở Sang mang theo dao tìm người đi đường có sử dụng điện thoại di động để cướp.

Khi đến khu vực xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, Khải và Sang phát hiện Lê Hữu Luật (sinh năm 1997, trú tại huyện Tri Tôn) điều khiển xe mô tô ngược chiều, đang nghe điện thoại. Khải quay xe bám theo Luật đến đoạn đường vắng rồi áp sát để Sang dùng dao khống chế, yêu cầu Luật dừng xe.

Luật vừa xuống xe, Sang đến cướp chiếc điện thoại di động của Luật. Kiểm tra ví tiền của Luật, thấy có 3.000 đồng nên Sang đã trả lại rồi lên xe cùng Khải tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24, 25/8, Khải và Sang lần lượt bị lực lượng hình sự Công an thị xã Tịnh Biên bắt giữ, thu hồi tang vật và con dao gây án.