Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo bên trong ‘chiếc nón kỳ diệu’ tại điểm du lịch

TPO - Cảnh sát vừa phát hiện và xử lý 3 đối tượng có hành vi lừa đảo du khách bằng việc tổ chức trò chơi may mắn có thưởng qua vòng quay “chiếc nón kỳ diệu”.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn nét đẹp văn hóa tại các điểm di tích, lễ hội truyền thống trên địa bàn, Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các loại tội phạm theo quy định của pháp luật. Công tác này được thực hiện nhằm ngăn chặn các đối tượng có hành vi lừa đảo khách du lịch tại các lễ hội để thu lợi bất chính.

Theo Thiếu tá Hoàng Trọng Lịch, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tam Đảo, công tác tuần tra đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Mới đây, tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên, lực lượng Công an huyện Tam Đảo đã phát hiện và xử lý 3 đối tượng có hành vi lừa đảo du khách bằng việc tổ chức trò chơi may mắn có thưởng như vòng quay chiếc nón kỳ diệu, úp chậu trúng thưởng. Đây là hoạt động đánh bạc trá hình, núp bóng hình thức vui chơi có thưởng.

Mục đích của các đối tượng là thu lợi nhuận bằng việc câu kéo du khách đặt tiền cá cược. Các đối tượng đã sử dụng chiêu trò quảng cáo rất chuyên nghiệp bằng việc bố trí đồng bọn giả là người chơi và liên tục trúng phần thưởng trị giá hàng triệu đồng, khiến nhiều du khách muốn tham gia để thử vận may. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là hành vi lừa đảo, vì lẽ, dưới dụng cụ là chiếc nón được sử dụng để quay vào các ô trúng thưởng đều có gắn hệ thống rơ le vi mạch và chíp điện tử có thể điều khiển từ xa để kiểm soát kim chỉ vào ô nào theo ý muốn của đối tượng.

Hiện, Công an huyện Tam Đảo đang đẩy mạnh công tác điều tra, truy bắt và xử lý các đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đến lừa đảo du khách tại các điểm tham quan, lễ hội trên địa bàn. Đồng thời, Công an huyện Tam Đảo cũng đề ra các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho du khách như cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho du khách về những hoạt động lừa đảo, tuyên truyền, giáo dục những kỹ năng cần thiết để phòng tránh các hành vi lừa đảo khi đi du lịch.