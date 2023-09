Lật tẩy thủ đoạn giấu ma túy trong vali gửi xe khách

TPO - Trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa, hai người đàn ông quê Điện Biên đã bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Chá A Dia (SN 1985) và Mùa A Cở (SN 1989), cùng trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Qua công tác nghiệp vụ, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng trong đường dây thường liên lạc với nhau qua ứng dụng trên điện thoại di động, thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển để tránh bị phát hiện. Ma túy sau khi nhận từ khu vực biên giới để vận chuyển đi tiêu thụ được các đối tượng giấu lẫn với quần áo trong hành lý và gửi ở cốp xe.

Khoảng 21h30 ngày 13/9, Ban chuyên án phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành phá án, bắt giữ Chá A Dia và Mùa A Cở, thu giữ 5 kg ma túy dạng đá. Số ma túy này được hai đối tượng cất giấu trong vali gửi đi cùng xe khách.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả Chá A Dia và Mùa A Cở đều quanh co chối tội, không thừa nhận chiếc vali đó là của mình. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh liên tục đã cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra mở rộng.