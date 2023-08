Vụ nhận tiền, vàng để thả đối tượng ma túy: Cựu trưởng công an phường bị đề nghị mức án 7-8 năm tù

TPO - Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Phạm Thanh Tuấn (cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) có vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ sai phạm; các bị cáo còn lại đóng vai trò là người thực hành, giúp sức tích cực.

Ngày 28/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TPHCM). 13 bị cáo nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TPHCM), cùng bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đến chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã nêu quan điểm luận tội các bị cáo trong vụ án. Theo đó, Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm uy tín của lực lượng công an trong phòng chống tội phạm. Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, có đủ cơ sở kết tội cả 13 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối với bị cáo Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa), đại diện Viện kiểm sát ghi nhận tại phiên tòa, bị cáo này thành khẩn, thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án từ 7 - 8 năm tù, hình phạt bổ sung là 100 triệu đồng.

Với 12 bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo. Cân nhắc mức độ và hành vi phạm tội, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.

Trước đó, tại phần thẩm tra các bị cáo, trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Thanh Tuấn thừa nhận đã thiếu kiểm tra, giám sát để cho cấp dưới thực hiện các hành vi như cáo trạng nêu. Bị cáo Tuấn còn lý giải, trong thời gian này ông vừa đi học, vừa đi làm, không có mặt tại công an phường để giám sát, theo dõi.

Về nội dung cáo trạng cáo buộc ông Tuấn thành lập 2 tổ công tác nhằm tổ chức bắt, giữ các đối tượng có liên quan đến ma túy, bị cáo này trình bày: Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa không thành lập 2 tổ này, mà đây chỉ là 2 ca trực đã được thông qua và thành lập, mỗi ca trực gồm có Chỉ huy, cảnh sát khu vực và chiến sĩ công an thuộc tổ phòng chống tội phạm.

Cũng về nội dung cáo buộc đã ‘thành lập 2 tổ công tác’, trả lời HĐXX, bị cáo Lê Văn Quý (nguyên Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) cho biết bị cáo này không nắm rõ vì trưởng Công an phường là người chủ trương thành lập.

Cấp phó nói do cả nể trưởng công an phường

HĐXX hỏi một cựu phó trưởng công an phường Phú Thọ Hòa khác là bị cáo Phan Văn Hòa lý do vì sao thành viên trong 2 tổ công tác đều là cảnh sát khu vực, không có thành viên của tổ phòng chống tội phạm do bị cáo Hòa phụ trách. Bị cáo Phan Văn Hòa nói, nhiều lần có ý kiến không đồng tình với trưởng công an phường. Tại các cuộc họp giao ban, bị cáo cũng đề nghị chấn chỉnh lại việc giữ các đối tượng mà không xử lý. Tuy nhiên, trưởng công an phường "không làm gì".

Ngoài ra, bị cáo Hòa trình bày, bản thân bị cáo không được chia tiền, vàng, không có động cơ, mục đích. Sự việc diễn ra là do cả nể trưởng công an phường và không quan tâm chỉ đạo sâu sát cấp dưới.

Theo nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thanh Tuấn phạm tội với vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ sai phạm. Các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người thực hành, giúp sức tích cực cho Phan Thanh Tuấn.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020, 13 bị cáo nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Phú Thọ Hòa đã tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đưa về công an phường lấy lời khai, lập lý lịch, cho đối tượng viết bản tường trình...

Sau đó, các bị cáo đã yêu cầu những đối tượng liên quan đến ma túy gọi điện cho người thân, đem tiền, vàng và USD đến công an phường đưa cho các bị cáo để được tha về, không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Có 29/51 người bị bắt, bị câu lưu không quá 24 giờ hành chính tại trụ sở công an phường và lấy lời khai nhưng không bị niêm phong số ma túy bắt giữ.

Các đối tượng liên quan ma túy khai nhận đã nộp cho các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa hơn 1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng miếng và 100 USD.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra không thu được số tiền này, chỉ thu giữ được một số tài liệu, sổ sách và biên bản ghi lời khai các đối tượng bị bắt quả tang còn lưu giữ tại trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa.