Lắp kẻng báo động để bảo vệ quốc bảo sâm Ngọc Linh

Mất trắng chỉ trong một đêm

Ông A Đốc (39 tuổi, trú thôn Long Hy, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hơn 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 3-7 năm tuổi “mất trắng” chỉ trong 1 đêm. Đây là cơ nghiệp và mồ hôi xương máu trong suốt 9 năm qua của cả gia đình ông.

Theo ông A Đốc, đầu năm 2015, gia đình vay vốn từ ngân hàng khoảng 100 triệu đồng để mua cây giống và bắt đầu học hỏi kinh nghiệm trồng sâm. Đến nay, vườn sâm của ông có khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh, ước tính khoảng hơn 20kg sâm.

“Để bảo vệ vườn sâm, tôi đã bỏ ra số tiền khoảng hơn 10 triệu đồng mua lưới B40 rào xung quanh, dựng lán trại ngày đêm canh gác và ra vào khóa cửa cẩn thận. Mỗi năm thấy cây thêm một đốt, vợ chồng tôi rất mừng vì gần có tiền để trả nợ cho ngân hàng, có tiền cho con ăn học,...” ông A Đốc nói thêm.

Tuy nhiên đến tối 5/9, ông A Đốc rời lán trại để về thôn Long Hy cách đó khoảng 4 con dốc giải quyết công việc. Tờ mờ sáng, ông quay trở lại vườn sâm và bàng hoàng phát hiện toàn bộ số sâm của gia đình đã bị trộm sạch. Tại các luống trồng sâm, ông phát hiện nhiều dấu chân lạ, 3 gốc sâm bị đánh rơi khi kẻ trộm tẩu thoát.

Ông A Đốc chỉ còn biết trình báo cơ quan công an và hy vọng sẽ tìm được kẻ trộm. “Thấy cơ nghiệp của gia đình mất trộm trong 1 đêm, tôi bủn rủn hết tay chân. Bao nhiêu năm nâng niu, chăm bẵm, sống chung với vườn sâm, giờ đây tôi mất hết tất cả. Giờ đây không biết tiền đâu trả nợ cho ngân hàng, tái sản xuất, nuôi con” ông A Đốc nghẹn ngào.

Chỉ trong vòng 1 tháng, huyện Tu Mơ Rông đã ghi nhận 2 vụ việc liên quan đến mất trộm sâm Ngọc Linh. Trước đó vào ngày 21/8, Cty CP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông đã làm đơn trình báo mất trộm 160 cây sâm Ngọc Linh từ 3 - 7 năm tuổi cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, nhân viên công ty phát hiện có dấu giày để lại ở các luống trồng sâm; dây điện của hệ thống camera bị cắt đứt; khu vực rào bị nghiêng đổ.

Chị Nguyễn Thị Duyên - Giám đốc Cty CP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết, đây là lần đầu tiên công ty bị mất trộm số lượng lớn sâm Ngọc Linh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Ước tính tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Tháng 2/2024, huyện Tu Mơ Rông ghi nhận nhiều vụ trộm sâm tại 4 xã Tê Xăng, Ngọc Lây, Đăk Sao và ĐăK Na, có tổng cộng khoảng 800 cây sâm Ngọc Linh từ 4 - 10 năm bị đánh cắp. Cũng tại huyện này, tháng 10/2023, 6 hộ dân xã Văn Xuôi bị nhổ trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh từ 3 - 5 năm tuổi.

Rào lưới bảo vệ, lắp kẻng báo động để bảo vệ "quốc bảo"

Nhiều công ty và hộ gia đình tại huyện Tu Mơ Rông đã phải đề cao cảnh giác, sử dụng nhiều biện pháp để ngăn kẻ gian. Ông A Toàn (42 tuổi, trú thôn Long Hy, xã Măng Ri) - Tổ trưởng tổ quản lý số 1 của Cty sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 cho biết, 9 năm làm quản lý ở khu vực này, chưa có trường hợp bị mất trộm sâm.

“Để bảo vệ sâm, chúng tôi chia thành các tổ thay phiên nhau tuần tra cả ngày lẫn đêm. Đồng thời rào lưới bảo vệ, lắp kẻng báo động ở các lối ra vào. Chúng tôi cũng phối hợp với các hộ trồng sâm xung quanh để thông tin với nhau khi phát hiện người lạ xâm nhập. Bà con phải luôn đề cao cảnh giác vì sâm Ngọc Linh có giá trị cao nên nhiều kẻ gian lợi dụng lúc sơ sẩy để trộm”, ông A Toàn nói thêm.

Trước vấn nạn trộm sâm, UBND huyện Tu Mơ Rông đã vận động người dân thành lập thêm các tổ, đội tự bảo vệ, luân phiên trực theo dõi, bảo vệ 24/24, đặc biệt tại các lối ra, vào vườn sâm. Huyện cũng vận động người dân khai báo số lượng sâm Ngọc Linh hiện đang sở hữu để tiện theo dõi, quản lý và bảo vệ; khuyến cáo người dân không nên che giấu thông tin về tài sản, tạo cơ hội cho các đối tượng trộm cắp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy vết tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo công an tăng cường chỉ đạo công an các xã trong việc chủ động phối hợp với UBND các xã quản lý an ninh trật tự tại địa bàn; phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy vết các vụ trộm cắp cây sâm Ngọc Linh…