Lập 144 'chốt' thanh tra, công an chống ùn tắc giao thông Tết

TPO - Để đảm bảo việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Lễ hội Xuân đầu năm 2025, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ thực hiện dịp cao điểm, trong đó phối hợp với lực lượng công an lập 144 chốt chống ùn tắc giao thông.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, dịp cuối năm nhu cầu đi lại, buôn bán của người dân tăng cao hơn nhiều so với ngày bình thường, do vậy để đảm bảo trật tự, chống ùn tắc xảy ra kéo dài, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân đầu năm, Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông (Công an thành phố), Công an các quận, huyện, thị xã bố trí lực lượng chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các điểm, nút giao thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm; tại các khu vực bến xe khách liên tỉnh và khu vực thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Thanh tra giao thông sẽ phối hợp với các phòng, ban chức năng trực thuộc Sở GTVT và lực lượng chức năng rà soát, nắm bắt các điểm, khu vực, tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở GTVT biện pháp giải quyết.

Thanh tra Sở GTVT yêu cầu các Đội Thanh tra giao thông địa bàn, nghiệp vụ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 144 vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Tại 144 vị trí này, có 99 vị trí “chốt” Thanh tra giao thông phối hợp với phòng CSGT thực hiện; 45 vị trí phối hợp với Công an quận, huyện thực hiện. Thời gian duy trì các vị trí chốt trực này từ tháng 11/2024 đến hết quý I/2025, khung giờ làm nhiệm vụ sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 19h.

Tại các quận trung tâm, “chốt” trực liên ngành được bố trí tại khu vực đang có nhiều tuyến đường, điểm ùn tắc thường xuyên xảy. Cụ thể:

Quận Ba Đình có 8 vị trí chốt trực, trong đó có các nút giao thông lớn: Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học - Chu Văn An, Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu, Đào Tấn - Liễu Giai; quận Hoàn Kiếm có 5 vị trí, trong đó có các nút giao: Nam cầu Chương Dương, Lý Thường Kiệt - Dã Tượng, Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng;

Quận Hai Bà Trưng có 5 vị trí, trong đó có: Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân, Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền, Lê Duẩn - Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt - Phố Huế;

Quận Đống Đa có 14 vị trí, trong đó có: Ngã Tư Sở, Tây Sơn - Thái Thịnh, Láng - Láng Hạ, Láng - Nguyễn Chí Thanh; quận Hoàng Mai có 13 vị trí, trong đó có: Pháp Vân - Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, Nghiêm Xuân Yêm (Vành đai 3) - Nguyễn Hữu Thọ, Ngã 5 Giáp Bát - Kim Đồng;

Quận Cầu Giấy có 9 vị trí, trong đó có: Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Xuân Thuỷ, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám…