TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cuối năm trong đó có Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Năm nay kế hoạch có nội dung mới là Sở GTVT Hà Nội nghiêm cấm đưa xe hợp đồng vào chở khách liên tỉnh

Theo Kế hoạch, Sở GTVT Hà Nội đề nghị các bến xe trên địa bàn Hà Nội xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời đáp ứng khi cần thiết, huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024.

Các đơn vị vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng và du lịch huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ nhằm giảm tối đa áp lực tại các bến xe vào những ngày trước và sau các dịp nghỉ Tết.

Phối hợp với các bến xe triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách; chủ động ký hợp đồng với các trường đại học, cao đẳng, các khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang... có nhu cầu vận chuyển khách đi các tỉnh, thành phố trong cả nước.

“Nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng vào chở khách liên tỉnh. Các đơn vị vận tải khách liên tỉnh tuyến cố định nếu có nhu cầu bổ sung xe tăng cường đề nghị đăng ký với các bến để tổng hợp báo cáo Sở GTVT cấp phù hiệu xe tăng cường", Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Đối với hoạt động vận tải đường sắt đô thị, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội xây dựng kế hoạch phục vụ Tết đáp ứng yêu cầu đảm bảo phục vụ tốt nhất việc đi lại của Nhân dân. Các đơn vị hoạt động vận tải khách bằng xe buýt, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt đảm bảo chất lượng xe tham gia hoạt động trên tuyến, số lượng xe dự phòng tối đa để giải toả lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm tại các bến xe khách.

Giao Thanh tra Sở GTVT chủ động kiểm tra, xử lý tại các khu vực xung quanh các bến xe, nhà ga, địa điểm dễ phát sinh vi phạm, thường xuyên báo cáo bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải về Sở GTVT Hà Nội trong những ngày trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ.

Phối hợp với phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở, Sở Tài chính và Công an thành phố thành lập đoàn kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; lập phương án đảm bảo an toàn giao thông bao gồm dự báo các điểm đen, điểm ùn tắc trong dịp Tết và có kế hoạch giải toả khi sự cố ùn tắc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.