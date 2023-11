Lào Cai phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2023, diễn ra chiều ngày 31/10/2023.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan; các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tại phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 10/2023 phát triển ổn định, tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, đảm bảo khung thời vụ; tổng sản lượng lương thực có hạt 10 tháng đầu năm ước đạt 319.800 tấn (thóc 189.640 tấn, ngô 130.160 tấn); ước sản lượng tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 330.450 tấn. Đàn vật nuôi phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tăng cường. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đến nay, toàn tỉnh có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các huyện, thị xã, thành phố đã công nhận được 177 Thôn Kiểu mẫu, 237 Thôn Nông thôn mới; đồng thời chỉ đạo người dân tích cực thực hiện các nội dung như: tập trung cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, vệ sinh nhà cửa, triển khai các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tháng 10/2023 ước đạt 3.920,5 tỷ đồng (giá SS), tăng 5,7% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng ước đạt 35.164,5 tỷ đồng, bằng 68,81% so với kế hoạch, bằng 90,6% so với cùng kì năm 2022. Các sản phẩm chính như quặng apatit, đồng, phân bón… đều có mức sản lượng sản xuất và tiêu thụ cao. Đồng thời, các đơn vị sản xuất hóa chất, phân bón đang tăng công suất từ 60-80% từ đầu năm 2023 lên 75-100%.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong tháng ước đạt 388,5 tỷ đồng, bằng 102% tháng trước. Giá trị sản xuất TTCN trong 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.673,5 tỷ đồng, bằng 82,9% KH năm.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 10 ước đạt 3.412,9 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước (3.379,5 tỷ đồng), tăng 18 ,1% so với cùng kỳ năm trước (T10/2022: 2.889 tỷ đồng). Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 32.234,9 tỷ đồng, bằng 93,7% so với Kế hoạch (34.400 tỷ đồng), tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước (10T/2022: 26.253,5 tỷ đồng).

Tháng 10/2023 tổng lượng khách Du lịch đạt 422.305 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 1.279 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 19.842 tỷ đồng.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 10/2023 ước đạt 213 triệu USD giảm 5,09% so với tháng 9/2023, tăng 14,44% so với tháng 10/2022, lũy kế ước đạt 1.759,47 triệu USD (giảm 2,86% so với cùng kỳ 2022) đạt 35,19% so KH.

Đến hết tháng 10/2023 ước đạt 6.028 tỷ đồng, bằng 70,6% dự toán Trung ương giao, bằng 50,2% dự toán UBND tỉnh giao. Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 10/2023 ước đạt 19.899 tỷ đồng, bằng 128,2% dự toán Trung ương giao, bằng 109,7% dự toán tỉnh giao và bằng 126,4% cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 10/2023 ước đạt 13.840 tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán Trung ương giao, bằng 76,2% dự toán tỉnh giao và bằng 133,9% cùng kỳ năm trước.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Tính đến thời điểm này, giá trị giải ngân đạt 3.519 tỷ đồng, bằng 66%KH. (tương đương với số liệu Bộ Tài chính theo dõi). Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước kết quả giải ngân đến hết tháng 10/2023 tỉnh Lào Cai đạt 69,59%KH Thủ tướng Chính phủ giao.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; công tác giáo dục đạt được nhiều kết quả cao; công tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, không để các dịch bệnh lớn phát sinh trên địa bàn; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong tháng 10 còn một số vướng mắc, khó khăn.

Tại phiên họp, đại diện các cơ quan, đơn vị địa phương đã thảo luận các nội dung về lĩnh vực nông nghiệp; giải ngân vốn xây dựng cơ bản, công trình giao thông nông thôn; thu tiền sử dụng đất, thuê đất; tiến độ triển khai, hoàn thành các dự án xây dựng … Đồng thời, đề xuất khó khăn vướng mắc, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu trong tháng tiếp theo.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 của tỉnh đã có sự khởi sắc so với các tháng trước và đây là tín hiệu tích cực để chúng vượt qua khó khăn, hướng đến những mục tiêu đặt ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nỗ lực, đoàn kết để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Tiếp tục chú trọng tăng cường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; công tác xác định giá đất; đối với thu tiền sử dụng đất cần đảm bảo trình tự....Bên cạnh đó, tăng cường công tác quy hoạch xây dựng; triển khai dự án nhà ở xã hội; công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần chuẩn bị tốt các văn bản, tờ trình trình tại Kỳ họp phát sinh và Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023. Đây là căn cứ pháp lí quan trọng để UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024; chuẩn bị tốt các hoạt động văn hoá, du lịch, trong đó tập trung các nội dung công việc cần triển khai để thực hiện cho sự kiện Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung lần thứ 23 sắp tới; tăng cường tổ chức các hoạt động để thu hút khách du lịch đến Lào Cai, đặc biệt là Lễ hội sông Hồng năm 2024...