Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lãnh đạo EVN: Một số thông tin hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao là 'tin giả, để câu view'

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, qua rà soát cho thấy, liên quan đến thông tin hoá đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8 thì "một số thông tin là giả, một số để câu view, một số thông tin để bán hàng online và một số thông tin không xác định được địa chỉ".

Sáng 10/9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Toạ đàm “Phát triển bền vững ngành điện, những vấn đề đặt ra”. Tại toạ đàm, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao đổi về một số vấn đề liên quan đến hoá đơn tiền điện tháng 8 vừa qua.

Ông Nam cho biết, sau khi có dư luận về một số trường hợp có chỉ số tiêu dùng điện tăng cao bất thường trong tháng 8, EVN đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực tiến hành rà soát các khách hàng có vấn đề liên quan đến hoá đơn sử dụng điện tăng cao.

Theo ông Nam, đầu tháng 8 thời tiết rất nắng nóng, khiến lượng tiêu dùng điện trong tháng 8 tăng cao, ở mức kỷ lục 1 tỷ 084 triệu Kwh.

tienphong-109toadam.jpg
Các khách mời tại toạ đàm. Ảnh: VGP.

Qua rà soát, ông Nam cho biết, có khoảng 3,2 triệu hộ khách hàng (trên tổng số khoảng 31,8 triệu khách hàng) sử dụng điện sinh hoạt có sản lượng tiêu dùng điện tăng cao hơn so với tháng 7. "Thực tế cho thấy, lượng tiêu dùng điện của tháng 8 cao hơn tháng 7", ông Nam khẳng định. Theo ông Nam, 3,2 triệu hộ khách hàng nói trên, có mức tăng cao hơn từ 3% trở lên.

"EVN đã giao các tổng công ty hướng dẫn cài đặt app theo dõi chỉ số tiêu thụ điện để khách hàng tiện theo dõi biến động sản lượng. Ngoài ra, có tổng đài giải đáp các thắc mắc của khách hàng", ông Nam nói.

Ông Nam khẳng định: "Qua quá trình rà soát, đối với khách hàng của ngành điện (EVN) thì chưa có vấn đề xảy ra sai sót như phản ánh".

tienphong-109evn1.jpg
Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: VGP.

Phó Tổng Giám đốc EVN cũng cho biết, qua rà soát cho thấy, liên quan đến thông tin hoá đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8 thì "một số thông tin là giả, một số để câu view, một số thông tin để bán hàng online và một số thông tin không xác định được địa chỉ".

Ông Nam cũng cho biết, hiện nay, trên thị trường, ngoài EVN còn có một số doanh nghiệp mua buôn, bán lẻ điện cho khách hàng, nên những phản ánh thời gian vừa qua, có thể không liên quan đến EVN, mà của các doanh nghiệp khác.

Ông Nam thông tin, trong thời gian tới, EVN tiếp tục yêu cầu rà soát, hướng dẫn cài đặt app theo dõi chỉ số tiêu thụ điện, tăng cường giải đáp thắc mắc của khách hàng qua số tổng đài.

"Hiện nay, EVN cơ bản sử dụng công tơ điện tử, không thể can thiệp được. Mọi chỉ số đo từ xa, truyền dữ liệu về qua hệ thống mạng", ông Nam nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, về cung ứng điện, ngoài EVN, có khoảng 742 doanh nghiệp mua buôn và bán lẻ điện, chiếm khoảng 8,59%. Thời gian tới, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp mua buôn và bán lẻ điện, tăng lựa chọn phục vụ cho người dân.

Trường Phong
#hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao #tăng tiêu thụ điện mùa nắng nóng #ứng dụng theo dõi chỉ số tiêu thụ điện #quản lý hoá đơn tiền điện EVN #giải pháp giảm hóa đơn tiền điện #tác động thời tiết đến tiêu thụ điện #giá điện #hóa đơn tiền điện tháng 8 #tiền điện tăng mạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục