'Làng trong phố' tập 13: Tiểu tam được chu cấp tiền nhưng vẫn đòi danh phận

Ở tập 13 Làng trong phố, Nhung (Phương Anh) cãi nhau với người tình giàu có. "Khi nào em bình tĩnh thì mình nói chuyện. Với lại vợ anh cũng nghi rồi. Đừng gọi điện. Khi nào sang anh sẽ báo", bạn trai Nhung nói.

Nhung bức xúc vì đã dâng hiến mọi thứ cho bạn trai nhưng không nhận lại được gì ngoài số tiền được chu cấp hàng tháng và căn nhà cô đang đi thuê. Cô muốn có danh phận. Người tình nhắc lại thỏa thuận của hai người và khẳng định không thể bỏ bê gia đình, công việc. Nhung từng bị anh trai nhiều lần can ngăn, khuyên nhủ nhưng cô nhất quyết không từ bỏ lựa chọn này.

Hùng (Tiến Lộc) được một cô gái ở xóm trọ để ý nhưng anh luôn giữ thái độ xa cách. Lệ (Hoàng Yến) cũng tán tỉnh Hùng, còn tặng áo cho anh. Hùng thẳng thắn từ chối, trả lại quà và dặn lần sau "đừng làm thế".

Ở chung cư khi đang trực ca bảo vệ, Hiếu (Duy Hưng) gặp lại Nhung trong bộ dạng say xỉn, khóc lóc. "Đàn bà con gái các cô hay nhỉ. Cứ say là khóc, mà lại chẳng vì lý do gì. Thế mới buồn cười", Hiếu nói với Nhung.

Nhung trách đàn ông ích kỷ, chỉ khi cần mới đến. Hiếu cho rằng Nhung đang vơ đũa cả nắm, "không phải ai cũng thế đâu". Nhung bị người tình lạnh nhạt, chỉ biết tụ tập nhậu nhẹt rồi về khóc lóc. Vừa định ngả vào vai Hiếu, Nhung đã bị gạt ra. Hiếu muốn an ủi nhưng cũng giữ khoảng cách với Nhung.

"Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi có bạn trai đấy chứ. Nhưng anh thấy đấy, tôi chỉ ngồi đây một mình. May có anh nói chuyện cùng", Nhung kể lể.

Tập 13 Làng trong phố lên sóng lúc 21h ngày 16/8.