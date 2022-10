Lạng Sơn: Thêm một phụ nữ sập bẫy lừa đảo đổi tiền qua mạng

TPO - Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa bắt tạm giam Đào Văn Thái (SN 1996), trú tại thôn Vạn Thắng, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn để điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 17/9, Thái liên lạc qua zalo với chị H.T.L (SN 1994), trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn và biết chị này đang có nhu cầu đổi tiền Trung Quốc.

Sau đó, Thái nói mình có khả năng đổi tiền và trao đổi, thống nhất với chị H.T.L đổi 30.000 Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) để lấy trên 100 triệu VNĐ, theo tỷ giá thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Thái, chị H.T.L không nhận được tiền Trung Quốc như thỏa thuận, chị gọi cho đối tượng nhưng bị cắt liên lạc, khi biết bị lừa đã trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thái khai nhận, sau khi chiếm đoạt được số tiền trên đã sử dụng để chi tiêu cá nhân, trong đó mua một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an huyện Cao Lộc tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.