Lần đầu tiên tổ chức giải bơi biển quốc tế tại khu vực biển Bãi Dài - Khánh Hoà

TPO - Giải bơi biển Quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực biển Bãi Dài - Khánh Hoà có 850 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia thi đấu.

Chiều 15/2, Sở Văn hoá - Thể thao Khánh Hoà phối hợp với Khu nghỉ dưỡng The Arena tổ chức họp báo giới thiệu Giải bơi biển Quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023. Giải bơi biển Quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023 - The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13/4 đến 16/4 tại khu vực biển của Khu nghỉ dưỡng The Arena (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), thu hút 850 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Giải bơi này có nhiều cự ly & hình thức thi đấu phù hợp với đa dạng đối tượng & trình độ khác nhau :OCEANMAN (10km), bán OCEANMAN (5km), SPRINT (2km), OCEANTEAMS (thi đấu đồng đội tiếp sức, 3x800m) và OCEANKIDS (dành cho trẻ em, 800m). Các vận động viên có thành tích tốt tại giải sẽ có cơ hội tham gia Chung kết OCEANMAN Thế giới 2023 diễn ra tại Phuket, Thái Lan. OCEANMAN đã có mặt trên 23 quốc gia trên thế giới và Việt Nam là quốc gia thứ 24 đăng cai tổ chức.

Giải bơi biển quốc tế The Arena OCEANMAN Cam Ranh Việt Nam 2023 thuộc hệ thống giải OCEANMAN - hệ thống Giải bơi biển Quốc tế lớn nhất thế giới, lần đầu tiên được diễn ra tại khu vực biển Bãi Dài. Năm 2017, Tạp chí National Geographic (US) tiếp tục bình chọn Bãi Dài là một trong 10bãi biển đẹp nhất hành tinh trong nhiều năm liền kể từ năm 2010. Địa điểm diễn ra giải đấu tọa lạc ở vị trí rất thuận tiện về giao thông, chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh dưới 3km và cách thành phố Nha Trang khoảng 25 - 30km.

Nằm trong khuôn khổ Giải bơi biển Quốc tế The Arena OCEANMAN Cam Ranh Việt Nam 2023, Giải chèo SUP với quy mô hơn 100 vận động viên trong và ngoài nước tham dự, diễn ra vào ngày 15/4 nhằm tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp; phát động phong trào thể thao trên mặt nước tới đông đảo người chơi. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 850 vận động viên đến từ hơn 30 quốc gia và các tỉnh thành toàn quốc tham gia thi đấu tranh tài. The Arena Cam Ranh là nhà tài trợ chiến lược và sẽ đồng hành thường niên cùng giải này.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa cho biết: “Giải bơi biển Quốc tế The Arena OCEANMAN Cam Ranh Việt Nam 2023 là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Việc tổ chức sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của bơi lội trong cuộc sống. Từ đó tuyên truyền, vận động người dân tích cực tập luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc; đồng thời bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống”.