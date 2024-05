Lần đầu sau 15 năm, Super Junior đầy đủ 13 thành viên

TPO - Toàn bộ thành viên Super Junior hội ngộ trong đám cưới của Ryeowook với cựu ca sĩ Ari.

Ngày 26/5, Ryeowook và Ari tổ chức đám cưới có sự tề tựu của tất cả thành viên Super Junior, cả những người đã rời nhóm.

Toàn bộ 13 thành viên gồm các thành viên hiện tại Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae và Kyuhyun, cũng như các thành viên cũ Hangeng, Kangin và Kibum tụ họp. Ngoài ra, thành viên Super Junior-M Zhoumi và Henry cũng có mặt. Nhóm đã biểu diễn bản hit Sorry Sorry khuấy động đám cưới.

Ryeowook sinh năm 1987, kết hôn với người bạn đời kém 7 tuổi Ari sau nhiều năm hẹn hò. Hồi tháng ba, nam ca sĩ gửi tâm thư tới người hâm mộ, thông báo sắp lập gia đình. Anh chia sẻ đây không phải quyết định đột ngột mà đã suy nghĩ rất lâu.

Hình ảnh Super Junior và đám cưới Ryeowook đang gây sốt trên mạng xã hội, nhiều fan xúc động bởi sau 15 năm, Super Junior mới hội tụ đầy đủ.

Đội hình gốc của Super Junior năm 2005 có 13 thành viên. Năm 2009, Han Geng, thành viên người Trung khởi kiện công ty quản lý SM Entertainment, vạch trần bản hợp đồng nô lệ và trở về Trung Quốc hoạt động.

Cùng năm, Kibum thông báo ngừng hoạt động với Super Junior, chuyển sang lĩnh vực diễn xuất, sau đó chính thức rời công ty năm 2015.

Năm 2014, Sungmin gây sốc khi công khai kết hôn với Kim Sa Eun, bị fan quay lưng, tẩy chay và phải tạm dừng hoạt động nhóm.

Sau 14 năm gắn bó, năm 2019, Kang In rời nhóm vì dính bê bối đời tư. Anh gây tai nạn bỏ trốn và hành hung bạn gái khi say rượu. Thấy có lỗi với các thành viên, Kang In tự nguyện rút khỏi nhóm.

Đến nay, Super Junior chỉ hoạt động với 9 thành viên. Thời gian qua, nhóm nhạc đình đám thế hệ 2 liên tục ghé thăm Việt Nam. Hồi tháng 3/2023, nhóm lấp kín khán đài Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM với hơn 11.000 khán giả tham dự với concert Super Show 9.