Cannes dọn đường đón Chương Tử Di

TPO - Chương Tử Di nhận đãi ngộ đặc biệt từ ban tổ chức Liên hoan phim Cannes khi sải bước trên thảm đỏ cùng đoàn phim "Tương viên lộng". Bên cạnh Chương Tử Di, sự hiện diện của Dương Mịch cũng gây chú ý.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 77 sắp kết thúc, bộ phim Tương viên lộng (Tựa tiếng Anh: She’s got no name) do Chương Tử Di đóng chính được trình chiếu ngày thứ 11. Dù không lọt vào danh sách tranh giải chính, việc ra mắt trước khi Cannes kết thúc được cho là ưu đãi lớn với đoàn phim.

Khác với những tin đồn, Tương viên lộng không quy tụ được đội hình 14 người trên thảm đỏ Cannes, chỉ có 8 diễn viên chính trong đó có đạo diễn Trần Khả Tân cùng dàn sao như Chương Tử Di, Vương Truyền Quân, Lôi Gia Âm, Dương Mịch, Lý Hiện và Thử Sa. Như vậy, Triệu Lệ Dĩnh vắng mặt vì bận quay phim, viễn cảnh nhiều khán giả mong hai tiểu hoa 1985 đình đám cùng đi thảm đỏ Cannes không thành hiện thực.

Sau Củng Lợi, Chương Tử Di là sao Hoa ngữ thứ hai được LHP Cannes dọn thảm tri ân. Nữ diễn viên vinh dự một mình bước trên thảm đỏ, tạo dáng trước ống kính truyền thông. Các thành viên còn lại của đoàn phim Tương viên lộng đợi Chương Tử Di hoàn thành phần chào hỏi mới xuất phát. Bộ đầm "Chương quốc tế" chọn là tác phẩm được lưu trữ (Archive) của John Galliano.

Tương viên lộng là tác phẩm Chương Tử Di trở lại màn ảnh rộng sau khi ly hôn. Phim kể về vụ sát hại chồng tàn nhẫn, được biết đến là một trong bốn vụ án bí ẩn nhất ở Trung Quốc. Chương Tử Di chính là nữ chính, trên thảm đỏ buổi ra mắt phim, dành được đãi ngộ đặc biệt từ ban tổ chức.

Trước khi dự thảm đỏ, Chương Tử Di đã có phỏng vấn truyền thông quốc tế và gặp gỡ giám đốc nghệ thuật LHP Cannes Thierry Fremaux.

Là gương mặt quen thuộc, từng nhiều lần đoạt giải thưởng quốc tế lẫn nội địa và quan trọng có tác phẩm đóng vai chính, Chương Tử Di cho thấy phong thái khác hoàn toàn so với đồng nghiệp. Cô tích cực giao lưu với khán giả và truyền thông, hỗ trợ dàn diễn viên định vị chỗ đứng, chào hỏi ban tổ chức.

Mặt khác, Dương Mịch và Chương Tử Di là hai nữ diễn viên duy nhất xuất hiện trên thảm đỏ. Với tư cách là diễn viên phụ, Dương Mịch ý tứ, dành sự chú ý đổ dồn về đàn chị. Ngôi sao sinh năm 1986 đã kéo Lý Hiện đứng vào bên trong đội hình khi cả đoàn sải bước trên thảm đỏ.

Tạo hình của nữ diễn viên Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa được khen nhã nhặn. Bộ trang phục được LOEWE thiết kế riêng dành cho Dương Mịch.

Theo Sohu, độ nhận diện của Dương Mịch khá tốt ở quốc tế. Nhiều nhiếp ảnh gọi tên cô khi sải bước cùng dàn diễn viên, tuy nhiên Dương Mịch không rời đoàn chụp ảnh một mình. Cô lặng lẽ quay sang một bên và vẫy tay chào nhiếp ảnh.

Hành động của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen. "Cô ấy hiểu ai mới là nhân vật chính", "Dương Mịch hành động ý tứ, hy vọng cô ấy có nhiều tác phẩm điện ảnh nổi bật hơn", "Thảm đỏ khá thành công của Dương Mịch, dù không bằng Chương Tử Di nhưng vẫn rất xuất sắc"... khán giả để lại bình luận.