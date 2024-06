Studio nhận bão chỉ trích, tẩy chay sau vụ Châu Bùi bị quay lén trong toilet

TPO - Cộng đồng mạng cho rằng W.G thiếu trách nhiệm trong vụ Châu Bùi bị quay lén tại nhà vệ sinh. Lời giải thích "bàn giao chìa khóa cho ê-kíp nhưng không có nhân viên trực" của studio bị khán giả cho là đổ lỗi về nạn nhân.

Sáng 25/6, bài đăng Châu Bùi bức xúc vì bị quay lén khi đang thay đồ thu hút sự quan tâm của dư luận. Đối tượng N.T.H (nam giới, 24 tuổi, đang bị cơ quan công an điều tra) dùng camera ngụy trang đồng hồ, đặt vào toilet nữ của một studio (nơi Châu Bùi thay trang phục để chụp ảnh).

W.G là studio được ê-kíp hợp tác với Châu Bùi thuê làm việc. Việc Châu Bùi bị đặt máy quay lén tại nơi cho thuê dịch vụ khiến nhiều người bức xúc.

Ít giờ sau bài đăng của Châu Bùi, W.G công khai xin lỗi. Trong bài viết, đại diện studio giải thích W.G đang đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong vòng một tháng để nâng cấp. Nhưng phía Châu Bùi là "ê-kíp quen", studio vẫn nhận hỗ trợ.

"Studio đang sửa chữa nên nhân viên thường xuyên không có mặt. Ngày 23/6, ê-kíp có thay đổi đột ngột và liên hệ chúng tôi để sử dụng studio. Chúng tôi bàn giao chìa khóa cho ê-kíp mà không có nhân viên trực tại studio. W.G xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nghệ sĩ Châu Bùi và toàn bộ quý khách hàng vì sự cố đáng tiếc", phía studio giải thích.

Hiện, bài xin lỗi của W.G nhận phản ứng ngược vì dư luận cho rằng cách giải thích trên không thỏa đáng. Khán giả để lại bão phẫn nộ, nhận xét studio đôi chối, quanh co trong việc nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho nạn nhân.

"Ban đầu người ta còn thương studio tai bay vạ gió, đến khi họ quyết định đăng status. Bài viết thể hiện sự thiếu trách nhiệm, chối và xin lỗi cho có", một bình luận nhận hơn 500 lượt thích.

Khán giả khác cho rằng W.G đang không hiểu vấn đề. Cái sai lớn nhất của studio là không có nhân viên trực ca, dẫn đến việc nghi can N.T.H (thuộc đội sản xuất, không phải nhân viên W.G) lợi dụng sơ hở và thực hiện hành vi sai trái.

"Bàn giao chìa khóa cho ê-kíp mà không có nhân viên trực tại studio. Giải thích như vậy không khác gì đổ lỗi cho phía Châu Bùi. Không có trách nhiệm với studio lại còn mang tâm lý đổ lỗi nạn nhân", một bình luận khác nhận gần 1.000 lượt đồng tình.

Nhiều người chỉ ra W.G đã sai từ đầu khi không thực hiện đúng quy trình cho thuê studio là bàn giao, kiểm tra suốt quá trình và sau cùng là nghiệm thu, thanh toán.

Hơn nữa, studio phân biệt rõ nhà vệ sinh nam/nữ. Việc để nam giới vào toilet nữ, đủ thời gian set up máy quay lén là trách nhiệm của studio, không phải nhiệm vụ của Châu Bùi.

Sau loạt chỉ trích, cộng đồng mạng kêu gọi đánh giá một sao, tẩy chay studio vì cách làm việc thiếu trách nhiệm.

Ngày 25/6, ngay sau khi nhận được trình báo của Châu Bùi, công an quận 3, TPHCM, thu thập chứng cứ, xác định nghi can đặt đồng hồ quay lén là N.T.H (24 tuổi) có liên quan đến studio.

Cơ quan công an sau đó đưa nghi can trở lại studio, làm rõ một số nội dung liên quan vụ Châu Bùi bị quay lén ngày 23/6. Nghi can thừa nhận hành vi, khai đây là lần đầu đặt máy quay lén trong toilet nữ. Cơ quan công an tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ động cơ của nghi can để xử lý theo quy định của pháp luật.