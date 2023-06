Làm thế nào để bảo quản vắc xin an toàn khi mất điện?

Trước tình trạng nhiều địa phương trên cả nước đã phải cắt điện luân phiên do tình trạng khan hiếm điện toàn quốc. Những ngày qua, đại diện VNVC cho biết tiếp nhận rất nhiều thắc mắc của khách hàng về việc “Liệu nguồn điện khan hiếm có ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng?”.

Cụ thể, chị Nguyễn Thị Lài, 30 tuổi ở quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, con chị sắp đến lịch tiêm vắc xin 6 trong 1 ở VNVC. Những ngày qua, Hà Nội cúp điện luân phiên nhiều nơi, chị sợ đơn vị tiêm chủng cũng bị ảnh hưởng hoạt động, không thể tiêm đúng lịch cho con.

“Giữa tình hình cúp điện liên tục như hiện nay, tôi lo lắng hoạt động tiêm chủng sẽ bị gián đoạn, liệu vắc xin có được bảo quản an toàn trước khi tiêm chủng cho khách hàng không. Thời tiết hè oi bức, tôi lo con nhỏ nếu không tiêm ngừa đúng lịch dễ mắc bệnh truyền nhiễm”, chị Lài nói.

Trước lo lắng của nhiều khách hàng, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Kho vận Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC khẳng định, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước vẫn đảm bảo hoạt động tiêm chủng an toàn, đặc biệt là bảo quản kho vắc xin trong điều kiện nhiệt độ chuẩn theo yêu cầu của nhà sản xuất. Vì thế, hoạt động tiêm chủng của người dân không bị gián đoạn.

Tất cả các kho lạnh của VNVC đều được trang bị ít nhất 2 nguồn điện (nguồn điện lưới quốc gia và máy phát điện dự phòng sử dụng động cơ đốt trong tại trung tâm với công suất lớn có thời gian cấp điện lên đến 72 giờ). Do đó, vắc xin luôn được an toàn trong nhiệt độ yêu cầu, không phụ thuộc vào mạng lưới điện quốc gia.

Nguồn điện dự phòng này cũng đồng thời cung cấp cho tủ đựng vắc xin chuyên dụng ở mỗi trung tâm để tất cả vắc xin đều được bảo quản trong điều kiện an toàn, đúng nhiệt độ yêu cầu.

Ông Hạnh cho biết, VNVC luôn có phương án sẵn sàng điều động xe phát điện di động có mặt trong 2 giờ đồng hồ kể từ khi yêu cầu để đảm bảo cấp điện kịp thời trong trường hợp xấu nhất khi cả hai nguồn điện kể trên gặp sự cố, mặc dù điều này chưa từng xảy ra.

Hệ thống kiểm tra, kiểm định của VNVC luôn diễn tập và chuẩn bị chu đáo cho phương án ứng phó này “như diễn tập phòng cháy chữa cháy”. Ngoài ra, VNVC còn chuẩn bị phương án huy động các “kho lạnh di động” từ những trung tâm lân cận để vừa giữ vắc xin an toàn, vừa đưa vắc xin kịp thời đến kho lạnh gần nhất trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng để luôn đảm bảo chất lượng vắc xin.

“Máy phát điện dự phòng tại VNVC được thiết lập chế độ tự động vận hành khi có sự cố điện lưới. Theo nguyên tắc, nếu xảy ra sự cố cúp điện, kho lạnh vẫn đảm bảo bảo quản vắc xin trong điều kiện nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong vòng 60 phút, và chỉ mất khoảng 20 giây là máy phát điện đã tự vận hành thay thế. Đồng thời, kích hoạt hệ thống cảnh báo liên tục, gồm tin nhắn SMS, email gửi về cho những người có trách nhiệm như thủ kho, quản lý chất lượng, bảo trì và các bộ phận liên quan khác để theo dõi, kịp thời xử lý sự cố”, ông Hạnh cho biết.

Mỗi tuần, VNVC tiến hành kiểm định chất lượng của hệ thống máy phát điện dự phòng trong thời gian không sử dụng, cho chạy không tải và có tải, kiểm tra nguồn nhiên liệu… nhằm đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động ổn định để ngay lập tức triển khai thay thế khi có sự cố xảy ra. Quá trình xảy ra sự cố cũng được ghi chép cẩn thận với hệ thống theo dõi toàn thời gian.

Đặc biệt, VNVC xây dựng kế hoạch tập huấn định kỳ cho tất cả các nhân viên trước những sự cố có thể xảy ra để kịp thời ứng biến.

“Như vậy, tại Hệ thống tiêm chủng VNVC, tất cả các loại vắc xin được bảo quản an toàn gần như tuyệt đối. Chúng tôi tự hào về hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin và hệ thống quy trình, thiết bị ứng phó, bảo quản vắc xin trong mọi tình huống, tất cả là vì sự an toàn tiêm chủng cho khách hàng”, ông Nguyễn Hữu Hạnh khẳng định.

VNVC hiện cung cấp hơn 40 loại vắc xin phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm đầy đủ cho trẻ em và người lớn. Với năng lực vượt trội cùng kinh nghiệm dự trù vắc xin sớm trong nhiều năm, VNVC là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vắc xin trên thế giới nên VNVC được quyền, nhập khẩu chính hãng với số lượng lớn tất cả các loại vắc xin quan trọng, đặt mua trước số lượng lớn vắc xin thậm chí đủ sử dụng trong nhiều năm. Từ đó đảm bảo cung ứng bền vững cho người dân với chi phí hợp lý, thậm chí nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhất là các loại khan hiếm như vắc xin vắc xin phòng Lao, Rotavirus, vắc xin phòng các bệnh do Phế cầu, vắc xin cúm mùa, viêm màng não do não mô cầu, Gardasil/Gardasil 9 phòng các bệnh ung thư nguy hiểm do virus HPV…