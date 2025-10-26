Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Lâm Đồng phê duyệt quy chế bảo vệ Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, nhằm gìn giữ giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa bản địa và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho vùng cao nguyên đặc biệt này.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng được UNESCO công nhận năm 2015, là một trong những khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi cao độc đáo bậc nhất Đông Nam Á, trải rộng trên địa bàn huyện Lạc Dương, Đam Rông và TP Đà Lạt cũ.

Để giữ giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa bản địa và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường cho vùng cao nguyên đặc biệt này.

image-5-9028-5458.jpg
Núi Langbiang có độ cao 2.167m so với mặt nước biển.

Theo quy chế vừa ban hành, khu vực Lang Biang được chia thành ba phân vùng chính gồm: vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Vùng lõi nằm trong các khu rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, nơi tập trung các hệ sinh thái nguyên vẹn, là “trung tâm bảo tồn” của toàn khu. Vùng đệm đóng vai trò giảm áp lực từ hoạt động con người, còn vùng chuyển tiếp cho phép phát triển kinh tế - du lịch nhưng phải đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường.

Quy chế yêu cầu mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu dự trữ sinh quyển đều phải tuân thủ nguyên tắc phát triển bền vững. Các hành vi gây ô nhiễm, chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã hoặc xâm hại cảnh quan tự nhiên tại vùng lõi bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm. Ngoài ra, việc quản lý chất thải, nước thải, tiếng ồn và hoạt động du lịch sinh thái phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của tỉnh.

Một điểm nhấn đáng chú ý của quy chế là gắn công tác bảo tồn thiên nhiên với phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người K’Ho bản địa. Cộng đồng được khuyến khích tham gia bảo vệ rừng, gìn giữ tri thức bản địa, phát triển các mô hình sinh kế xanh như du lịch cộng đồng, nông nghiệp hữu cơ, trồng cây dược liệu dưới tán rừng…

image-6.jpg
Nhiều du khách bị lạc đường trên núi Lang Biang bởi địa hình hiểm trở và thời tiết xấu.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang (thường trực là Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà) chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, giám sát thực hiện và báo cáo định kỳ. Các địa phương trong vùng đệm và vùng chuyển tiếp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Quy chế này được xem là công cụ pháp lý quan trọng để bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, đồng thời tạo cơ sở để thu hút đầu tư vào các dự án du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.

Với việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường cho Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, Lâm Đồng không chỉ khẳng định quyết tâm giữ vững “trái tim xanh” của Tây Nguyên mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, gắn kết giữa thiên nhiên và con người.

Thái Lâm
#Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang #bảo vệ môi trường #du lịch sinh thái #phát triển bền vững #Lâm Đồng #văn hóa bản địa

Xem thêm

Cùng chuyên mục