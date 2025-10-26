Lâm Đồng phê duyệt quy chế bảo vệ Khu dự trữ sinh quyển thế giới

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, nhằm gìn giữ giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa bản địa và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho vùng cao nguyên đặc biệt này.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng được UNESCO công nhận năm 2015, là một trong những khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi cao độc đáo bậc nhất Đông Nam Á, trải rộng trên địa bàn huyện Lạc Dương, Đam Rông và TP Đà Lạt cũ.

Để giữ giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa bản địa và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường cho vùng cao nguyên đặc biệt này.

Núi Langbiang có độ cao 2.167m so với mặt nước biển.

Theo quy chế vừa ban hành, khu vực Lang Biang được chia thành ba phân vùng chính gồm: vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Vùng lõi nằm trong các khu rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, nơi tập trung các hệ sinh thái nguyên vẹn, là “trung tâm bảo tồn” của toàn khu. Vùng đệm đóng vai trò giảm áp lực từ hoạt động con người, còn vùng chuyển tiếp cho phép phát triển kinh tế - du lịch nhưng phải đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường.

Quy chế yêu cầu mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu dự trữ sinh quyển đều phải tuân thủ nguyên tắc phát triển bền vững. Các hành vi gây ô nhiễm, chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã hoặc xâm hại cảnh quan tự nhiên tại vùng lõi bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm. Ngoài ra, việc quản lý chất thải, nước thải, tiếng ồn và hoạt động du lịch sinh thái phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của tỉnh.

Một điểm nhấn đáng chú ý của quy chế là gắn công tác bảo tồn thiên nhiên với phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người K’Ho bản địa. Cộng đồng được khuyến khích tham gia bảo vệ rừng, gìn giữ tri thức bản địa, phát triển các mô hình sinh kế xanh như du lịch cộng đồng, nông nghiệp hữu cơ, trồng cây dược liệu dưới tán rừng…

Nhiều du khách bị lạc đường trên núi Lang Biang bởi địa hình hiểm trở và thời tiết xấu.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang (thường trực là Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà) chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, giám sát thực hiện và báo cáo định kỳ. Các địa phương trong vùng đệm và vùng chuyển tiếp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Quy chế này được xem là công cụ pháp lý quan trọng để bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, đồng thời tạo cơ sở để thu hút đầu tư vào các dự án du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.

Với việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường cho Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, Lâm Đồng không chỉ khẳng định quyết tâm giữ vững “trái tim xanh” của Tây Nguyên mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, gắn kết giữa thiên nhiên và con người.