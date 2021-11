Lâm Đồng chấm dứt việc viết cam kết tại chốt kiểm dịch

TPO - Sau khi báo Tiền Phong đăng bài “Những chốt kiểm dịch trên bảo dưới không nghe”, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các chốt kiểm dịch bỏ thủ tục viết cam kết. Mặt khác, từ nay toàn tỉnh thống nhất sử dụng một phần mềm phòng, chống dịch; tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu gây khó cho người dân.

Ngày 7/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong phòng chống COVID-19.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo bỏ thủ tục viết cam kết phòng chống dịch COVID-19 tại chốt. Mặt khác, chính quyền tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông phối hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm phòng, chống dịch thống nhất trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện tối đa cho người dân trong việc khai báo y tế.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng bài “Những chốt kiểm dịch trên bảo dưới không nghe” phản ánh một số bức xúc của người dân khi đi qua các chốt kiểm soát dịch của Lâm Đồng. Có trường hợp dù đã chích 2 mũi vắc xin COVID-19, di chuyển từ vùng cấp độ 1 tới vùng tương tự của Lâm Đồng vẫn bị yêu cầu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2; trong vòng 20 phút phải thực hiện 2 lần cam kết, 2 lần khai báo y tế trên 2 cái app khác nhau...Cùng với đó là tình trạng ùn ứ giao thông do thủ tục rườm rà ở một số chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của Lâm Đồng.

Theo chỉ đạo mới nhất của tỉnh Lâm Đồng, kể từ 0 giờ ngày 9/11, các vũ trường, quán bar, chợ đêm, karaoke, massage, rạp chiếu phim, internet và trò chơi điện tử sẽ tạm dừng hoạt động.

Các hoạt động, dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm 5K và các quy định của tỉnh Lâm Đồng trong phòng, chống dịch COVID-19.

UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với lao động tự do từ các tỉnh khác đến địa bàn tỉnh để lao động theo mùa vụ, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất.

Sở Thông tin và truyền thông phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tỉnh khác hạn chế tối đa việc đến thăm người thân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định hiện Lâm Đồng được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng), tuy nhiên, dự báo nếu không có giải pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch thì cuối tháng 11 này, tỉnh sẽ chạm mốc 1.000 ca mắc COVID-19.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng khá nhiều, đến khi phát hiện đã thành chùm, thành chuỗi rất phức tạp trong công tác kiểm soát, khống chế dịch tại địa phương, do đó việc nâng cấp độ dịch là nguy cơ hiện hữu trong giai đoạn hiện nay.

Lâm Đồng cấp tốc xây dựng kế hoạch thiết lập 123 trạm y tế xã di động trong phòng chống dịch COVID-19 tại 12 huyện, thành phố để thu dung điều trị F0, hướng dẫn tư vấn sức khỏe cho người dân, tư vấn đặt lịch hẹn khám tại các cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế tập trung đông người và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng.

TT-Huế khảo sát, mở thêm hai khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19

Ngày 7/11, đoàn công tác của UBND tỉnh TT-Huế cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ngành chức năng đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa tại các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Trà để sẵn sàng kích hoạt thành khu thu dung và điều trị ca F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Hai doanh nghiệp được đoàn công tác đã đến kiểm tra, khảo sát thực tế là Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Tứ Hạ và Công ty TNHH Tân Bảo Thành (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà).

Theo đánh giá của các sở, ngành chức năng, hai cơ sở kể trên phù hợp để kích hoạt thành khu thu dung và điều trị ca F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Trong đó, tại cơ sở thuộc Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam có thể triển khai xây dựng khu thu dung và điều trị khoảng 500 giường bệnh. Công ty TNHH Tân Bảo Thành khoảng 300 giường.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, thống nhất phương án trưng dụng cơ sở của hai doanh nghiệp kể trên để kích hoạt thành khu thu dung và điều trị ca F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các ngành liên quan phối hợp lên phương án sử dụng cơ sở của hai doanh nghiệp để xây dựng thành khu thu dung và điều trị ca F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, trong đó, lưu ý về các hạng mục như khu vực điều hành chung, khu thu dung điều trị bệnh nhân, hệ thống điện, nước, khu vực vệ sinh và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa vào vận hành.

Đến nay, tại TT-Huế ghi nhận 1.316 ca F0, hiện điều trị 368 ca. Dịch bệnh hiện có nguy cơ bùng phát mạnh, số ca F0 trong cộng đồng tăng. Trước đó, chỉ tính riêng trong ngày 6/11, tỉnh TT-Huế ghi nhận có 64 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tại cộng đồng có 22 ca thuộc các phường của TP Huế (gồm Vỹ Dạ, An Cựu, An Tây, An Đông, Thủy Bằng, Đông Ba) và một số địa phương khác trong tỉnh.