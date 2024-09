TPO - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phối hợp với nhân dân đã lai dắt cứu hộ thành công 2 con tàu "ma" trôi dạt trên sông Hồng vào bờ tại đại phận thôn An Thắng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng.

Ngày 10/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phối hợp với nhân dân lai dắt thành công 2 con tàu "ma" trôi dạt trên sông Hồng vào bờ tại điạ phận thôn An Thắng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng.

Trước đó, ngày 9/9, hai tàu hút, loại tàu vận tải khoảng 100 tấn trôi dạt từ thượng nguồn sông Hồng qua cầu Cốc Lếu thuộc địa bàn thành phố Lào Cai. Đến khoảng 20h50 tàu tiếp tục trôi dạt qua cầu Phố Lu huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

Dự đoán khoảng 23h tàu sẽ trôi đến cầu Bảo Hà thuộc huyện Bảo Yên- tỉnh Lào Cai nên Công an tỉnh Lào Cai đã lập phương án xử lý, đồng thời thông báo với các đơn vị địa phương cảnh báo chốt chặn hai đầu khi tàu trôi qua cầu ngăn không người và phương tiện đi qua cầu.

Đồng thời liên tục cập nhật thông tin cho các địa phương khác như Phòng CSGT công an tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các địa phương khác để có biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, tránh ảnh hưởng tới kết cấu đường bộ, đường sắt.

Đến 22h cùng ngày Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với nhân dân đã lai dắt cứu hộ thành công 2 con tàu vào bờ tại điạ phận thôn An Thắng.

Theo thông tin từ người dân, hai tàu hút cát công suất lớn trôi tự do, sau đó va chạm vào cầu Tô Mậu (xã Tô Mậu, huyện Lục Yên). Một tàu hút cát bị dòng nước cuốn trôi xuống hạ lưu. Chiếc còn lại mắc vào cầu.