Ký sinh trùng bọ ve gây bệnh chết người đang lan rộng ở Mỹ

TPO - Một căn bệnh do ký sinh trùng bọ ve gây ra có tên là bệnh babesiosis đang trở nên phổ biến hơn ở vùng đông bắc nước Mỹ và hiện có thể được coi là "đặc hữu" ở ba tiểu bang khác. Điều này có nghĩa là giờ đây nó thường xuyên lây nhiễm cho người ở những nơi mà trước đây không lây nhiễm.

Ký sinh trùng siêu nhỏ, một sinh vật đơn bào có tên là Babesia microti, có thể lây sang người qua vết cắn của bọ ve chân đen ( Ixodes scapularis ), còn được gọi là ve hươu. Ký sinh trùng này xâm nhập các tế bào hồng cầu và gây nhiễm trùng gọi là bệnh babesiosis. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh(CDC) của Mỹ, nhiều trường hợp mắc bệnh babesiosis không có triệu chứng, nhưng một số người có các triệu chứng giống như cúm, chẳng hạn như sốt, đau nhức cơ thể và mệt mỏi.

Hiếm gặp hơn, bệnh babiosis có thể nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong. Những người có nguy cơ bị nhiễm trùng nghiêm trọng bao gồm người già, người có hệ thống miễn dịch suy yếu, những người mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh gan hoặc thận và những người không có lá lách — một cơ quan liên quan đến miễn dịch đôi khi bị loại bỏ vì lý do y tế.

Từ năm 2011 đến 2019, 37 tiểu bang đã báo cáo tới CDC về 16.456 trường hợp mắc bệnh babesiosis, theo Báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong của cơ quan này(mở trong tab mới)(MMWR) xuất bản ngày 17/3 vừa qua.

Hơn 98% các trường hợp này được báo cáo bởi 10 tiểu bang: Connecticut, Wisconsin, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, New Hampshire và Maine. Babesiosis đã được coi là bệnh đặc hữu của bảy tiểu bang đầu tiên trước năm 2011, nhưng ba tiểu bang sau mới xuất hiện.

Trong thời gian nghiên cứu kéo dài 8 năm, tỷ lệ nhiễm B. microti hàng năm đã tăng vọt ở ba bang cuối cùng đó. Tỷ lệ của Vermont đã tăng từ hai trường hợp vào năm 2011 lên 34 vào năm 2019; của New Hampshire tăng từ 13 lên 63; và Maine nhảy vọt từ 9 lên 138.

Các tác giả của MMWR lưu ý: “Dựa trên số lượng ca bệnh ngày càng tăng, xu hướng về tỷ lệ và sự hiện diện của ký sinh trùng trong bọ ve ở các bang, CDC hiện coi bệnh babiosis là bệnh lưu hành ở các bang này”.

Năm tiểu bang khác trong "top 10" đã chứng kiến ​​tỷ lệ bệnh babiosis hàng năm của họ tăng lên trong thời gian nghiên cứu. Đó là bang Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island và New York. Ngược lại, tỷ lệ trường hợp ở Minnesota và Wisconsin "vẫn ổn định" trong thời gian này.

Các tác giả của MMWR kết luận: “Các thành viên của cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các bang có bệnh Babesia lưu hành và các bang giáp ranh nên biết về các dấu hiệu lâm sàng của bệnh Babesiosis và các yếu tố nguy cơ lây nhiễm Babesia ”.

"Những người có nhiều thời gian ngoài trời ở các bang có dịch bệnh babesiosis lưu hành nên có các biện pháp phòng ngừa vết cắn của ve, bao gồm mặc quần dài, tránh bụi rậm và cỏ dài, đồng thời sử dụng thuốc chống ve."

Hà Thu