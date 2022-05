Kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) đã trở thành một công ty dầu khí chuyên nghiệp có tầm vóc quốc tế với vị thế là đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Công ty dầu khí chuyên nghiệp tầm vóc quốc tế

Ngày 27/5 tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Tổng Công ty (4/5/2007 – 4/5/2022). Ông Trần Quốc Việt Chủ tịch HĐTV PVEP cho biết, không chỉ làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, PVEP còn là đơn vị kinh tế đầu tiên của Việt Nam vươn ra thị trường dầu khí thế giới. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, chặng đường 15 năm vươn mình phát triển PVEP đã luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và mục tiêu gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quá trình hình thành và phát triển của PVEP gắn với lịch sử phát triển của Ngành Dầu khí Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Khởi điểm từ các đơn vị tiền thân là Petrovietnam II (5/1988) và Petrovietnam I (11/1988), sau nhiều lần được đổi tên và tái cơ cấu lại cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển, ngày 04/5/2007, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị quan trọng của ngành là Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC) tại Hà Nội và Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tại Hồ Chí Minh. Đây là quyết định chiến lược của Petrovietnam nhằm tập trung nguồn lực trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi ở khâu thượng nguồn để nâng cao tính chủ động và năng lực cạnh tranh, với mục tiêu đưa PVEP trở thành Công ty Dầu khí quốc tế có khả năng điều hành hoạt động thăm dò khai thác ở cả trong và ngoài nước.

Kế thừa thành quả và phát huy truyền thống lao động sáng tạo của các đơn vị tiền thân, tập thể cán bộ công nhân viên PVEP qua các thời kỳ đã đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua nhiều chông gai, thách thức như sự khắc nghiệt của thời tiết, các rủi ro về an ninh an toàn, bất ổn chính trị, cách trở về địa lý, khác biệt về văn hóa, thời gian, đảm nhận nhiệm vụ ở xa nhà. Các thế hệ người lao động của PVEP đã từng bước xây dựng Tổng Công ty trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp vinh quang của Petrovietnam ở những giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử của ngành.

Trong giai đoạn 15 năm hoạt động từ thời điểm thành lập Tổng Công ty, PVEP luôn duy trì và giữ vững vị trí hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với các kết quả nổi bật: Tổng gia tăng trữ lượng đạt 235 triệu tấn quy dầu; Tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 72 triệu tấn quy dầu (trong đó 51 triệu tấn dầu và 21 tỷ m3 khí). PVEP đã đưa 43 mỏ/dự án dầu khí vào khai thác. Hiện tại, số lượng dự án PVEP đang triển khai là 35 dự án (trong đó 29 dự án trong nước và 6 dự án nước ngoài);

Tính đến hiện tại, tổng tài sản của PVEP đạt 90 nghìn tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 62 nghìn tỷ đồng; tổng doanh thu đạt gần 584 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế gần 135 nghìn tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước hơn 195 nghìn tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được, PVEP đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động vào ngày 23/7/2014 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

"Trong suốt chặng đường 15 năm phát triển, PVEP đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo, đóng góp tích cực trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc", Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam chia sẻ.

Tích cực tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí

Trên hành trình phát triển tiếp theo, PVEP mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực từ các Bộ ban ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự phối hợp hiệu quả từ các người điều hành các dự án dầu khí.và sự hợp tác toàn diện từ tất cả các đơn vị, đối tác tin cậy đã và đang dành niềm tin và sát cánh cùng PVEP.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của PVEP trong các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng thưởng Bằng khen cho PVEP vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho PVEP.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng đề nghị PVEP cần tiếp tục phấn đấu và có các giải pháp phù hợp trong việc triển khai kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo. Theo đó, ngoài việc triển khai hiệu quả các dự án hiện có, PVEP cần nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, khẩn trương giải quyết các tồn đọng, từng bước đưa các dự án có vướng mắc sớm đi vào hoạt động khi giá dầu đang ở mức cao; đồng thời tích cực tìm kiếm, mở rộng các dự án mới cả trong và ngoài nước nhằm gia tăng trữ lượng cũng như sản lượng khai thác. Bên cạnh việc phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ lão thành đang cùng đồng hành với Petrovietnam, PVEP cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có kiến thức chuyên môn sâu, có năng lực thực tiễn, có thể làm chủ công nghệ, thiết bị máy móc và điều hành sản xuất, làm chủ một cách hiệu quả mọi hoạt động trong khâu thượng nguồn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tin tưởng PVEP sẽ luôn tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của một đơn vị Anh hùng, phát huy tối đa những điều kiện thuận lợi trong nước và quốc tế để xây dựng PVEP ngày càng lớn mạnh về chất và lượng, tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Tập đoàn giao phó.

Thay mặt lãnh đạo PVEP, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt lần nữa khẳng định trải qua biết bao thăng trầm trong hành trình 15 năm phát triển, PVEP đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng/Nhà nước, các Bộ/ngành và trực tiếp là Petrovietnam cùng sự đồng cảm, chia sẻ của đối tác. Điều đó trở thành nguồn động viên và cũng là động lực để các thế hệ những Người lao động PVEP thực sự nỗ lực, cố gắng gắn bó và trách nhiệm bằng tất cả sự chân thành và niềm tin, cùng nhau tiếp bước trên những nền tảng vững chắc mà bao thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Tổng Công ty đã không ngừng phát triển, liên tiếp hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo được vị thế vững chắc về khả năng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong Ngành công nghiệp dầu khí Việt nam, tạo nên một PVEP lớn mạnh như ngày hôm nay.

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt chia sẻ trên hành trình tiếp theo, PVEP cần phải chuẩn bị tốt và sẵn sàng vượt qua rất nhiều những thử thách, những chông gai cùng bao khó khăn đang chờ ở phía trước. Với tinh thần trách nhiệm của đơn vị Anh hùng, tập thể cán bộ, người lao động PVEP cam kết sẽ làm hết sức mình để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển PVEP đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đất nước Việt Nam thịnh vượng và phát triển.