“Kỳ nhân” lưu giữ báo Tiền Phong

TP - Giữa một thành Nam nhộn nhịp, có một người hằng ngày luôn đau đáu sưu tầm và lưu giữ những tờ báo giấy lâu năm, như một cách để trân trọng hồn cốt của báo chí Việt Nam qua các thời kỳ. Và một trong những tờ báo lâu năm mà ông yêu mến, thích sưu tầm và đọc nhất là báo Tiền Phong.

Sinh trưởng tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), ông Nguyễn Phi Dũng thừa hưởng sự đam mê đọc và lưu giữ báo giấy từ cha mình. Ngày ấy, những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, hằng ngày cha ông Dũng thường mua báo về đọc rồi lưu giữ cẩn thận. Ông cho biết: “Thời gian ấy, cha tôi thích đọc các báo Sức khoẻ, Khoa học thường thức, Toán học tuổi trẻ. Còn tôi lúc đó là đoàn viên thì thích đọc Tiền Phong”. Những tờ báo Tiền Phong khi đó có sức hút đối với các đoàn viên, thanh niên. Báo thường in chữ Tiền Phong màu đỏ, in hình huy hiệu Đoàn bên cạnh tên báo Tiền Phong.

Sau này, khi trở thành một nhà sưu tầm báo giấy nổi tiếng được nhiều người biết đến, Tiền Phong vẫn là một trong những tờ báo mà ông Nguyễn Phi Dũng thích đọc và sưu tầm. Đến nay, ông Dũng sở hữu bộ sưu tập hàng nghìn tờ báo Tiền Phong được xuất bản cách đây trên dưới nửa thế kỷ, chủ yếu từ năm 1959 đến 1974. Ông Dũng cho biết, qua đọc báo ở những thời kỳ đó, có thể thấy thời gian này là giai đoạn mà cuộc chiến tranh chống Mỹ tại miền Nam cũng như công cuộc bảo vệ miền Bắc trước những cuộc tấn công bằng đường không của địch rất khốc liệt. “Khi đó, Tiền Phong là tờ báo năng động, bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều sáng tạo và mạnh dạn trong thông tin, là món ăn tinh thần không thể thiếu cho lực lượng thanh niên thời bấy giờ, góp phần vào chiến thắng và thống nhất đất nước sau này”, ông Dũng nhận xét.

Nhờ có bộ sưu tập báo giấy phong phú với nhiều đầu báo khác nhau, trong đó có số lượng lớn báo Tiền Phong, nên phòng sưu tầm báo chí của ông Nguyễn Phi Dũng thường xuyên đón tiếp các đoàn tới tham quan, tra cứu, chia sẻ thông tin. Ông Dũng cho biết, mới đây, phòng sưu tầm của ông vừa đón tiếp đoàn cán bộ Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tới làm việc và tìm thêm những thông tin, tư liệu về Đoàn, Đội. Các cán bộ của bảo tàng rất vui khi được xem từng tập báo Tiền Phong được ông Dũng lưu giữ và sưu tầm trong nhiều năm qua, trong đó có những tập báo được ông Dũng đóng thành quyển có bìa cứng để giữ gìn. Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam cảm ơn phòng sưu tầm của ông Dũng trong những năm qua đã chia sẻ, hỗ trợ để bảo tàng bổ sung một số tài liệu cần thiết liên quan đến Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi qua các thời kỳ.

Tuy đã có số lượng lớn báo Tiền Phong, ông Dũng vẫn luôn mong muốn sẽ tiếp tục sưu tầm được những tờ báo Tiền Phong năm xưa, để làm phong phú thêm bộ sưu tập báo chí của mình.

Nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng chia sẻ, hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của công nghệ số và các trang báo điện tử khiến chúng ta dần hiếm thấy hình ảnh những độc giả cặm cụi bên tờ báo giấy. Tuy nhiên, vẫn cần khẳng định, trong những năm qua sự thành công của công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước luôn có sự đóng góp không nhỏ của báo in. Do vậy, ông Dũng tin tưởng ở sự tồn tại của báo in nói chung, trong đó có báo Tiền Phong nói riêng trong giai đoạn mới hiện nay. Để làm được điều đó, với riêng báo Tiền Phong, ông Dũng mong muốn tờ báo sẽ có những cách thức để duy trì một lượng báo giấy phù hợp (bên cạnh việc ưu tiên phát triển báo điện tử) trong giai đoạn đổi mới của báo chí hiện đại. Để làm được điều đó, báo Tiền Phong cần tiếp tục đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, bám sát cuộc sống để thu hút bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ. “Nhân dịp 70 năm báo Tiền Phong ra số đầu tiên, tôi mong báo luôn giữ vững vai trò là tờ báo của tuổi trẻ, luôn đồng hành với nhịp sống của thế hệ thanh niên trong giai đoạn mới hôm nay”, nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng bày tỏ.