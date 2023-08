Kinh hoàng phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình lúc nửa đêm

TPO - Nghe tiếng chó sủa, tiếng động lạ trong bồn nước sinh hoạt của gia đình, một người dân ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (Bình Định) bật dậy, lấy đèn ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể nam đang nằm trong bồn nước.

Ngày 15/8, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình người dân ở khu phố 3, thị trấn Vân Canh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 15/8, ông T.V.A (59 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Vân Canh) đang nằm ngủ tại nhà thì nghe tiếng chó sủa, sau đó là tiếng động lạ trong bồn nước sinh hoạt của gia đình (bằng inox, thể tích 960 lít) đặt ngoài hiên.

Sau đó, ông A. bật dậy, lấy đèn ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể trong bồn nước. Nạn nhân là nam giới tầm 30 tuổi, mặc quần đen, áo thun đen.

Ông A. hoảng sợ la lên để người nhà và hàng xóm đến hỗ trợ. Sau đó, vụ việc được báo với công an địa phương. Ngay trong đêm, Công an huyện Vân Canh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ tung tích cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân.