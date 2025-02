KienlongBank không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực tài chính, kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững

Năm 2024, tăng trưởng tín dụng tại KienlongBank đạt 16,8%, ghi nhận hệ số tăng trưởng tín dụng cao hơn tỷ lệ bình quân của toàn ngành. Mặc dù vậy, Ngân hàng vẫn luôn chú trọng trong công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng để đảm bảo hoạt động an toàn và tuân thủ quy định.

Với việc tuân thủ theo chỉ tiêu tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phân bổ cùng tốc độ tăng trưởng ấn tượng, KienlongBank đang cho thấy vai trò tích cực trong việc đồng hành cũng người dân, doanh nghiệp và chung tay phát triển kinh tế. Ngân hàng đã thực hiện công tác lãnh đạo, điều hành hiệu quả, luôn chú trọng đến việc triển khai các chủ trương, chính sách của ngành và Nhà nước.

KienlongBank cũng đã thực hiện tốt công tác huy động vốn và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp (dưới 2%) trong nhiều năm gần đây. Có được kết quả này là nhờ dòng vốn tín dụng của Ngân hàng được ưu tiên hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế. Ngân hàng cũng chú trọng xây dựng các cơ chế kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Dù ghi nhận những kết quả tích cực đối với dòng vốn tín dụng nhưng KienlongBank vẫn đang không ngừng cải tiến và nâng cao các quy trình về thẩm định và xét duyệt cấp tín dụng; thời hạn vay vốn; định giá tài sản bảo đảm; kiểm tra phương án sử dụng vốn vay của khách hàng. Song song với đó, Ngân hàng cũng chủ động trong việc rà soát, phân loại nợ, trích lập dự phòng cũng như xử lý các tài sản đảm bảo nhằm đảm bảo tính hiệu quả cũng như tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về pháp lý trong việc khoanh vùng và xử lý nợ xấu.

Công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng được nghiêm túc thực hiện nhằm phát hiện, cảnh báo, kịp thời ngăn ngừa rủi ro, xử lý các tồn tại, vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Ngân hàng cũng thực hiện nhiều cuộc kiểm toán nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng nhằm phát hiện các vi phạm, đồng thời đưa ra cảnh báo đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Ngân hàng cũng đã chủ động triển khai dự án nâng cấp công tác quản trị an toàn vốn theo chuẩn Basel III. Mới đây, KienlongBank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc triển khai đồng bộ Basel III và báo cáo ESG nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro và khả năng chống chịu trước những biến động khó lường của thị trường.

Với những nỗ lực trong việc tăng cường giám sát, minh bạch và cải thiện quy trình hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tài chính, KienlongBank đã và đang ghi nhận các chỉ số tài chính quan trọng hiện đang ở mức an toàn cao và ổn định. Tính đến hết năm 2024, KienlongBank ghi nhận tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,91%, thuộc nhóm thấp so với mặt bằng chung toàn ngành, đảm bảo tuân thủ yêu cầu yêu cầu theo quy định của NHNN.

Tổng thể bức tranh tài chính của Ngân hàng đã cho thấy khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu về vốn, thanh khoản và hoàn toàn có khả năng chịu đựng trước các rủi ro thị trường. So với năm liền kề trước đó, quy mô tổng tài sản của Ngân hàng đạt 92.176 tỷ đồng, tăng 6%; tổng huy động vốn đạt 82.906 tỷ đồng, tăng 9,2%; dư nợ tín dụng đạt 61.431 tỷ đồng, tăng 8.852 tỷ đồng (tương đương 16,8%) , ghi nhận hệ số tăng trưởng tín dụng cao hơn tỷ lệ bình quân của toàn ngành.