Kiến nghị được chiếu phim rạp sau 0h đêm

TPO - Bốn doanh nghiệp điện ảnh lớn tại Việt Nam gồm CGV, BHD, Galaxy và Lotte vừa gửi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được chiếu phim rạp sau 0h. Đây là bốn hệ thống rạp lớn nhất cả nước và chiếm tổng cộng khoảng 80% thị phần.

Các doanh nghiệp cho biết, hiện hoạt động chiếu phim đang bị hạn chế trong khung từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Nghị định số 38 của Chính phủ (NĐ 38/2021/NĐ-CP) ngày 29/3/2021 quy định sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với việc chiếu phim ngoài khung giờ nói trên.

Theo bốn doanh nghiệp, quy định này đã và đang hạn chế cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả nếu các bộ phim kéo dài quá 12h đêm, và đồng thời không phù hợp với chủ trương phát triển và đa dạng các dịch vụ văn hóa giải trí lành mạnh khi thành phố lên đèn. Bởi lẽ, rạp chiếu phim là loại hình kinh doanh đặc thù với những yêu cầu rất chặt chẽ về thiết kế, cách âm, an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định khác của pháp luật.

Ngoài ra, các rạp chiếu phim hiện nay đa phần đều nằm trong các trung tâm thương mại, khu đô thị lớn - nơi tập trung đông cư dân với nhu cầu giải trí sau giờ làm, giờ học rất cao. Và, trong những năm gần đây, xu hướng tìm đến rạp chiếu phim như một địa điểm văn hóa giải trí của các thành viên trong gia đình là rất lớn. Do đó, nếu được tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế ban đêm thông qua các suất chiếu phim muộn thì việc vận hành của hệ thống rạp chiếu hoàn toàn đảm bảo an ninh an toàn, trật tự đô thị, đảm bảo cách biệt và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Bốn doanh nghiệp cũng lấy ví dụ trên thế giới, hoạt động về đêm ở nhiều quốc gia không chỉ được coi sản phẩm du lịch, giải trí hấp dẫn mà còn trở thành nguồn thu chính của ngành du lịch, văn hóa. Trong đó bao gồm hoạt động chiếu phim.

Còn tại Việt Nam, nhu cầu và tiềm năng phát triển của các dịch vụ mua sắm, giải trí, văn hóa về đêm có sự đóng góp khá lớn của các rạp chiếu, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Đơn kiến nghị được gửi đi trong bối cảnh Nghị định 38 đang ở giai đoạn sửa đổi, bổ sung, dự kiến tháng 11/2022 sẽ thông qua. Bốn doanh nghiệp điện ảnh mong muốn Thủ tướng chỉ đạo việc xem xét bãi bỏ nội dung quy định “phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chiếu phim ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày”, đồng thời cho phép các rạp chiếu phim hoạt động sau 24 giờ.