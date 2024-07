Kiên Giang khởi tố 8 vụ tham nhũng trong 6 tháng

TPO - Trong nửa đầu năm, qua thanh tra, UBND tỉnh Kiên Giang phát hiện 8 vụ tham nhũng, khởi tố 17 bị can.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo gửi HĐND tỉnh về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, nửa đầu năm, qua thanh tra, UBND tỉnh phát hiện 8 vụ tham nhũng, khởi tố 17 bị can. Cụ thể, vụ giả mạo trong công tác tại Công an xã Hoà Lợi, huyện Giồng Riềng với 1 bị can; vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc với 2 bị can; vụ nhận hối lộ tại TP. Phú Quốc với 6 bị can; vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 68.01S Kiên Giang với 4 bị can; vụ tham ô tài sản tại Trung tâm khai thác vận chuyển Phú Quốc (bưu điện tỉnh Kiên Giang) với 1 bị can; vụ tham ô tài sản tại Bưu điện huyện An Minh với 1 bị can và vụ tham ô tại Bưu cục An Thới với 1 bị can. Tổng số tiền tham nhũng được phát hiện gần 1,9 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đã kịp thời quán triệt, cụ thể hoá chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng. Coi đấy là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện. Trong kỳ chưa có trường hợp nào xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Kiên Giang, vẫn còn một số sở ngành, địa phương triển khai chưa đi vào thực chất, nhận thức, chấp hành của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa chuyển biến nhiều. Vẫn còn tình trạng nhận hối lộ, tham ô, tham nhũng tài sản công, tài chính công được phát hiện qua tố giác, qua thanh tra, điều tra.

UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do cán bộ, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa nhận thức vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao.

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Hiện, nhiều sở ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, đặc biệt đối với cấp xã chưa thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch liên quan đến tài chính công, kinh phí huy động… theo quy định.