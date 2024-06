Bạc Liêu: Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế và chức vụ

TPO - UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 13 vụ, 20 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Theo báo cáo, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 3 vụ gồm: Vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu; vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại TP. Bạc Liêu; vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Trường mầm non Sao Biển (huyện Đông Hải).

Ngoài ra, các cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung 11 bị can, gồm: 1 bị can trong vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại UBND xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); 6 bị can trong vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại khu dân cư Nọc Nạng (thị xã Giá Rai); 1 bị can vụ “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Văn phòng đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu;…

Đồng thời, phục hồi điều tra 3 vụ (1 bị can) gồm: Vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu; vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh; vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại UBND xã Định Thành A, huyện Đông Hải (1 bị can).

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, trong 6 tháng đầu năm không phát sinh về việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng thuộc phạm vi quản lý.

Qua hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 4 vụ gồm: Vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, dẫn đến gây thất thoát tài sản Nhà nước tại UBND huyện Phước Long; vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Hòa Bình; Dự án xây dựng 3 trạm quan trắc mặt nước tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng do Sở Y tế làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho Nhà nước 20 tỷ đồng.