Những vụ tham nhũng 6 tháng qua tại Cần Thơ

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa có báo cáo gửi HĐND về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, nửa đầu năm, Cần Thơ không có người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

UBND TP. Cần Thơ cho biết, qua giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, phát hiện 1 vụ với 1 đối tượng có hành vi "giả mạo trong công tác". Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an Thành phố làm rõ.

Các cấp đã triển khai 98 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 9,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 6,8 tỷ đồng (đã thu hồi 3 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác gần 3 tỷ đồng.

Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể, 35 cá nhân, chuyển cơ quan CSĐT một vụ (thanh tra tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Cần Thơ); ban hành 177 quyết định xử phạt hành chính số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Qua thanh tra cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã phát hiện điều tra, khởi tố 3 vụ với 4 bị can; Viện KSND đã thụ lý kiểm sát điều tra mới 3 vụ với 4 bị can, đã ban hành cáo trạng truy tố 2 vụ, 2 bị can. TAND các cấp đã xét xử 4 vụ với 6 bị cáo, về các tội liên quan đến tham nhũng.

Kết quả xử lý tài sản tham nhũng, số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát phát hiện được 610 triệu đồng, đã thu hồi 919 triệu đồng (do các cá nhân tự nộp khắc phục). Ngoài ra, cơ quan điều tra phong tỏa một tài khoản ngân hàng trị giá 70 triệu đồng và 3 xe máy.

“Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị của mình”, UBND TP. Cần Thơ đánh giá.

Một số vụ tham nhũng phát hiện nửa đầu năm tại Cần Thơ Vụ giả mạo trong công tác xảy ra tại Đội CSGT Công an huyện Phong Điền. Thời gian từ năm 2018-2022, ông Trương Văn Tươi làm Tổ trưởng Tổ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Tươi đã hiệu chỉnh 9 giấy đăng ký xe máy để vụ lợi. Vụ việc được Công an TP. Cần Thơ thụ lý giải quyết. Vụ nhận hối lộ tại Chi cục Đăng kiểm số 8 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam). Vụ án này đang được Công an TP. Cần Thơ thụ lý. Vụ tham ô tài sản tại Công ty Nam Hà Thành, nhân viên công ty này thu tiền bán hàng nhưng không giao nộp về công ty, dùng tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang được Công an quận Cái Răng thụ lý Vụ tham ô tài sản tại Công ty TNHH Minh Thành Lotus (quận Cái Răng), nhân viên công ty lén lút dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của công ty. Vụ việc do Công an Cái Răng thụ lý.