Cần Thơ lùi thời gian cấp mới giấy phép lái xe

TPO - Ngày 3/6, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ cho biết, vừa thông báo tạm thời chỉ nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp thực sự cần thiết, lùi thời gian cấp giấy phép lái xe mới của các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5.

Lý do tạm thời phải lùi cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe, Sở GTVT viện dẫn việc thiếu nguồn vật liệu in, do toàn bộ vật tư được mua sắm từ đầu năm tới nay đã sử dụng hết. Sở GTVT đang làm thủ tục đấu thầu để mua sắm vật liệu in giấy phép lái xe bổ sung, chờ hướng dẫn chi tiết.

Sở GTVT Cần Thơ thông báo đến Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, các trung tâm, cơ sở đào đạo lái xe hỗ trợ thông tin đến tổ chức, cá nhân và người dân việc tạm giãn thời gian trả giấy phép lái xe cấp mới, áp dụng với các học viên đỗ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5/2024.

Việc cấp, đổi giấy phép lái xe cũng chỉ tiếp nhận với các trường hợp thật sự cần thiết, như giấy phép lái xe gần hết hạn đổi, mất cấp lại, trễ hạn…

"Sở GTVT Cần Thơ sẽ khẩn trương hoàn tất việc đấu thầu mua sắm nguồn vật liệu in giấy phép lái xe để hoạt động trở lại bình thường. Dự kiến sau ngày 1/8/2024", thông báo nêu.

Theo quy định hiện hành, trường hợp vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe, học viên được cấp giấy phép lái xe mới không quá 10 ngày làm việc.