Kịch bản lừa tiền bạn trai ngoại quốc rồi bỏ trốn của cô gái trẻ

TPO - Lò Thị Huê ở Mai Châu (Hoà Bình) nhưng lại làm giả giấy tờ thành Lê Thị Trinh ở Triệu Hoá (Thanh Hoá) rồi gửi cho Chen Jian Goong (quốc tịch Trung Quốc), với yêu cầu chuyển cho cô ta 200 triệu đồng để tổ chức hôn lễ, rồi lấy lý do bỏ trốn.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tạm giữ Lò Thị Huê (SN 1993 trú tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình), với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn tố cáo từ Phạm Thị Thắm (SN 1991, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của một phụ nữ tên là Lê Thị Trinh (SN 1996 cư trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thực chất là ở Mai Châu, Hoà Bình).

Theo nội dung tố cáo, Trinh đã lừa đảo 200 triệu đồng cùng với 5 chỉ vàng thông qua việc giả danh sẽ kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc để nhận tiền. Khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã hợp tác với Công an phường Đồng Tiến và Công an TP Hòa Bình để triệu tập Lê Thị Trinh và những người có liên quan đến cơ quan công an để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, chị Phạm Thị T. đã kết hôn với một người Trung Quốc tên là Liu Bin (SN 1993) và họ đang sống chung ở Trung Quốc. Chị T., đã quen biết Lê Thị Trinh thông qua mạng xã hội và sau đó Trinh đã yêu cầu chị T., giới thiệu một người đàn ông Trung Quốc để kết hôn và yêu cầu tiền làm lễ là 200 triệu đồng.

Dưới sự giới thiệu của chị T., Trinh đã nói chuyện với Chen Jian Goong (SN 1996), cư trú tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, người có nhu cầu kết hôn. Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, Trinh và Goong đã đồng ý gặp mặt và bàn về việc kết hôn. Trinh yêu cầu Thắm 200 triệu đồng làm lễ, nhưng gia đình Goong đã đồng ý chuyển cho chị T., số tiền tương đương 300 triệu đồng cùng với yêu cầu Thắm cung cấp thông tin cá nhân của Trinh.

Vào cuối tháng 8/2023, cả hai bên đã thỏa thuận gặp nhau tại Việt Nam để thảo luận về việc kết hôn và tiền làm lễ. Ngày 31/8, chị T., cùng chồng Liu Bin và Chen Jian Goong nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, với mục đích gặp gia đình của Lê Thị Trinh.

Vào ngày 5/9, chị T., cùng với chồng và Goong đã gặp Lê Thị Trinh và một người đi kèm (được Trinh giới thiệu là bố của cô). Tại cuộc họp này, đã thỏa thuận rằng nếu gia đình của Trinh nhận được tiền làm lễ gồm 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, Trinh sẽ đi cùng với gia đình của chồng để làm giấy xác nhận tình trạng độc thân và chuẩn bị cho việc kết hôn với Chen Jian Goong tại Trung Quốc.

Để làm cho gia đình của chồng tin tưởng, Trinh đã cung cấp hai bản sao của căn cước công dân mang tên Lê Thị Trinh và Lê Văn Thư (bố của Trinh) để chứng minh danh tính. Sau đó, chị T., đã chuyển số tiền làm lễ cho bố của Trinh. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Trinh đã biến mất và không liên lạc được nữa. Vì vậy, chị T., đã viết đơn trình báo cho cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định thông tin cá nhân của Lê Thị Trinh và xác định rằng tên thật của cô là Lò Thị Huê, cư trú tại địa chỉ đã nêu, và bố của cô là Lò Văn Thư. Tại cơ quan Công an, Huê đã thừa nhận rằng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và cần tiền để điều trị bệnh cho bố nên cô đã tải ứng dụng trên điện thoại, sửa thông tin và thay đổi ảnh cá nhân của mình và của bố vào hai căn cước của người khác, sau đó chụp ảnh và gửi qua Wechat cho chị T.

Sau khi nhận được số tiền hôn lễ, Huê đã giả vờ đưa bố vào bệnh viện để khám bệnh nhưng thực tế là quay lại phòng trọ của mình tại TP Hòa Bình.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ được số tiền 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng và đang tiếp tục điều tra để làm rõ hơn về vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.