Khủng hoảng niềm tin

TP - Tôi thường kể với bạn bè: Ở Hà Nội uống cà phê một lần trong ngày nhưng vào Tây Nguyên sẽ không dưới hai lần! Tôi và nhiều người yêu cà phê Việt giờ đây chắc sẽ phải nghĩ lại khi không khỏi choáng váng vì cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện tình trạng làm giả cà phê với số lượng lớn ngay tại các tỉnh Tây Nguyên, nơi được xem là thủ phủ linh thiêng của cà phê Việt!

Điển hình như ngày 26/10, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Tùng (trú số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú, Gia Lai) để điều tra về việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Hàng tấn cà phê được ghi trên bao bì xuất xứ từ Tây Nguyên nhưng trong đó hàm lượng cà phê thấp hơn nhiều lần so với công bố mà chủ yếu gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu…

Ngoài việc làm hàng giả, qua tìm hiểu được biết, Tùng đã thu mua cà phê nguyên liệu của người dân rồi sàng lọc, phân loại cà phê hạt. Trong đó, các hạt cà phê lép, chất lượng kém được xay xát thành cà phê bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm tuồn ra thị trường.

Một vụ làm giả chấn động khác: bà Đặng Thị Hòa Hiệp, 53 tuổi, chủ cơ sở sản xuất cà phê thương hiệu Dạ Thảo, bị cáo buộc tung ra thị trường hơn 17 tấn cà phê giả cùng với thủ đoạn mà cơ sở của Tùng đã làm. Chỉ riêng trong 11 tháng đầu năm 2024, chi nhánh Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải đã sản xuất và bán ra thị trường bảy loại cà-phê bột không bảo đảm chất lượng về hàm lượng caffeine, tổng cộng 344 tấn, giá trị khoảng 20 tỷ đồng.v.v.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang! Trước đó, đầu tháng 10/2025, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương báo tin vui khi xuất khẩu cà phê Việt Nam đang có một năm bùng nổ chỉ trong 9 tháng đầu của năm nay mang về gần 7 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 84.000 tấn, tăng hơn 63% về lượng và 66% về trị giá so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 1,23 triệu tấn cà phê, trị giá 6,98 tỷ USD.

Yêu cầu về bảo vệ những thương hiệu Việt vẫn đang rất nóng khi ngay đầu năm nay nhiều lô sầu riêng Việt Nam xuất khẩu bị Trung Quốc trả về do vượt hàm lượng Cadimi, mở đầu cho cuộc khủng hoảng với “vua trái cây” của Việt Nam, làm hàng nghìn người nông dân trồng sầu riêng lâm cảnh khốn khó.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng cà phê giả có nguy cơ gây kích ứng tiêu hóa, ảnh hưởng gan, thận và làm tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng lâu dài...

Thương hiệu cà phê Tây Nguyên sẽ được quan tâm, bảo vệ ra sao đang là câu hỏi lớn với các cơ quan Công an, quản lý thị trường và cũng của chính những người dân, của các doanh nghiệp sản xuất cà phê ngay tại vùng đất này.