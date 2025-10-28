'Khui sít rịt' World Tour cùng G-DRAGON, fan Việt có thể mong đợi điều gì?

Sự trở lại của G-DRAGON cùng chuỗi world tour đã làm rúng động thị trường âm nhạc. Điều gì để một concert có thể khiến người hâm mộ K-pop lẫn những người “ngoại đạo” đều quyết tâm phải có mặt? Sân khấu sắp tới tại Việt Nam, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank liệu có những bất ngờ nào?

Sân khấu đã mắt sướng tai: Drone show, LED 360

Tính đến thời điểm hiện tại, G-DRAGON đã đi qua hàng chục thành phố, hàng trăm nghìn khán giả từ Á sang Âu, và anh chọn Hà Nội, Việt Nam làm điểm dừng cuối cùng trong tour diễn toàn cầu, với tên gọi G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank.

Ngoài việc “cháy vé” liên tục, chuỗi concert còn là minh chứng cho sức sáng tạo của nam nghệ sĩ thông qua sự đầu tư công phu về phần nghe nhìn lẫn tương tác với fan. Từ khâu dàn dựng đến hiệu ứng thị giác, tất cả đều được đầu tư tỉ mỉ, mang đậm “chất G-DRAGON”.

Mở màn world tour tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 3, mạng xã hội ngay lập tức “đứng hình” trước độ chịu chơi của G-DRAGON với màn “drone show” đẳng cấp, được lập trình để tái hiện hình ảnh gắn liền với GD như: ảnh bìa album Heartbreaker, dòng chữ Übermensch,...

Còn tại chặng Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 7, sân khấu được ekip G-DRAGON nâng tầm với hệ thống màn hình LED Gloshine CB3.91 series, mở ra một “vũ trụ” hình ảnh lên đến 400m² cùng thiết kế 360 độ bao phủ toàn bộ khu vực biểu diễn, mang đến trải nghiệm nghe nhìn sống động, đưa khán giả vào không gian nghệ thuật độc đáo, biến concert thành một “bữa tiệc” bùng nổ cả thính giác và thị giác.

Chất nghệ thuật “ăn sâu” vào các màn trình diễn của G-DRAGON

Mua 1 được nhiều: Đu idol gặp thêm idol

Thứ khiến concert của G-DRAGON luôn là tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, và được truyền thông quốc tế liên tục nhắc đến không chỉ nằm ở sự đầu tư visual, sân khấu hay âm nhạc, mà còn ở chính trong hàng ghế khán giả.

Việc các ngôi sao đình đám đến ủng hộ tiền bối, đồng nghiệp của mình không còn quá xa lạ tại các concert K-pop. Tuy nhiên, ở một đất nước khác mà cả “dàn celeb” hùng hậu như Xa Thi Mạn, Văn Tụng Nhàn, Khang Doanh Doanh, Châu Gia Úy…đều có mặt tại đêm diễn ở Hong Kong thì không phải ai cũng làm được.

Một sân khấu đủ sức khiến các huyền thoại khác phải dành thời gian đến xem, đó là minh chứng rõ nhất cho sức ảnh hưởng và cảm xúc nghệ thuật mà G-DRAGON tạo ra.

Dàn diễn viên gạo cội Hong Kong từ trái sang: Khang Doanh Doanh, Châu Gia Úy, Xa Thi Mạn, Văn Tụng Nhàn tại concert G-DRAGON

Theo các fan “đếm” được, đã có hơn 20 nghệ sĩ Hong Kong đến thưởng thức concert của G-DRAGON. Ngay cả “tượng đài” như diễn viên Thành Long cũng gửi hoa chúc mừng, trong khi màn hội ngộ cùng “người bạn”, ông hoàng nhạc Hoa - Châu Kiệt Luân, sau buổi trình diễn tại Đài Loan, tiếp tục khiến khán giả phải “wow” trước sức ảnh hưởng khổng lồ của anh Long.

Liên tục khui “sít rịt”, G-DRAGON sắp mang gì đến Hà Nội?

Phong cách trình diễn của G-DRAGON vô cùng phóng khoáng, không bó mình trong những khuôn mẫu cố định mà luôn tìm cách kết nối và khuấy động cảm xúc của khán giả theo cách riêng. Có thể là chạy khắp sân, hay lồng ghép những biểu tượng văn hóa đặc trưng của từng nơi anh đi qua.

Tại Nhật Bản, G-DRAGON “décor” hẳn một chiếc xe hình Rồng và xe hoa cúc khuyết cánh - biểu tượng gắn liền với anh để chạy quanh sân khấu, tiến gần hơn với fan. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral, khiến nhiều fan Việt háo hức mong anh Rồng sẽ “ship nguyên si” chiếc “siêu xe ngầu lòi” đó tới Việt Nam.

Hay gần đây nhất, tại Paris, G-DRAGON mang đến bản phối đặc biệt giữa “TOO BAD” và “Lady Marmalade”, ca khúc nổi tiếng với điệp khúc tiếng Pháp "Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?” từng vang lên trong bộ phim Moulin Rouge! (2001), như một món quà tặng riêng cho fan tại đây.

Nguồn: Galaxy Corporation, GD “cưỡi rồng” đi khắp sân khấu tại Nhật Bản. Hà Nội liệu có xuất hiện?

Chính vì những lý do đó, mà không chỉ fan mà cả khán giả yêu nhạc đều đang háo hức chờ đợi xem G-DRAGON sẽ mang đến điều bất ngờ gì trong lần trở lại Hà Nội – chặng cuối cùng khép lại tour diễn toàn cầu, khả năng xuất hiện những “sí rịt” dành riêng cho V-FAM là hoàn toàn có thể.

Hơn nữa, Hà Nội là sân khấu ngoài trời duy nhất sau Seoul, nhiều fan kỳ vọng sẽ được chứng kiến một màn drone “one of a kind” dành riêng cho fan Việt.

Với những ai đã từng tiếc nuối vì đã không thể có mặt tại world tour Act III: M.O.T.T.E 8 năm trước, thì đây chính là khoảnh khắc không thể bỏ lỡ. Bởi, sẽ rất lâu nữa “ông hoàng Kpop” mới lại quay trở lại sân khấu solo. Và đến lúc ấy, chưa chắc tất cả chúng ta đều có cơ hội để hát giữa biển lightstick của chính khán giả quê nhà.

Liệu “kim chủ” VPBank - thương hiệu đã hai lần “chơi lớn” đồng hành cùng G-DRAGON trong một năm sẽ tiếp tục tất tay để sân khấu lần này bùng nổ hơn, một phiên bản “đo ni đóng giày” riêng cho fan Việt? Liệu anh Rồng sẽ “cưỡi” gì để vòng quanh sân khấu, tiến gần hơn với khán giả của mình – những người đã chờ gần một thập kỷ để được cảm nhận một concert ngay tại “sân nhà”.

Nếu bạn cũng muốn trở thành một phần của đêm diễn lịch sử ấy, VPBank đang mang đến cơ hội tham dự concert G-DRAGON thông qua loạt ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng.

Cụ thể, chủ thẻ tín dụng VPBank khi đăng ký tham gia chương trình và chi tiêu thẻ thỏa điều kiện sẽ có cơ hội nhận vé GA1. Đối với khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán VPBank, khi đăng ký tham gia chương trình và duy trì số dư theo điều kiện thì có thể nhận vé CAT5 hoặc PREMIUM.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank sẽ được diễn ra vào 2 ngày 08/11 và 09/11 sắp tới tại 8Wonder Ocean City, hứa hẹn sẽ là một trong những đêm diễn bùng nổ và đáng nhớ nhất nền giải trí Việt Nam.