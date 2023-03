Không phát sinh lối đi tự phát qua đường sắt ở TPHCM

TPO - Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan đề nghị phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, vạch dừng, gờ giảm tốc, hạ tầng kỹ thuật tại các đường ngang để điều chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp theo quy định và phù hợp với thực tế trong phạm vi ngành đường sắt quản lý.

Đồng thời, kiểm tra hệ thống cảnh báo tự động để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả 24/24 giờ đối với các đường ngang không có người gác - đường ngang tổ chức phòng vệ bằng cảnh báo tự động.

Ban An toàn giao thông TP, Công an TP, các địa phương có tuyến đường sắt đi ngang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt, các đơn vị cần tuyên truyền về quy tắc giao thông đường bộ khi vượt qua đường sắt.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần kiểm tra, theo dõi vị trí nguy hiểm, điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện các biện pháp kiềm chế, đảm bảo không để phát sinh lối đi tự mở trên địa bàn.

Vận động các tổ chức cá nhân tự tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Trường hợp không tự giác tháo dỡ đề nghị cưỡng chế tháo dỡ, giải tỏa theo quy định của pháp luật. Rà soát, thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu và vạch sơn dừng chờ các phương tiện theo đúng quy định đối với hẻm, đường gần giao lộ đường ngang hoặc đường ngang do UBND quận quản lý.

Sở GTVT đề nghị Công an TPHCM tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tại các vị trí đường ngang đường sắt, đặc biệt là vi phạm che khuất tầm nhìn tại đường ngang, mở lối đi trái phép và tình trạng các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định tại những nơi giao cắt đường bộ với đường sắt, cố tình vượt qua đường sắt khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đang đến, cần chắn đã hạ xuống, dàn chắn, cần chắn đã đóng, không giảm tốc độ khi đi qua đường ngang.

Sở GTVT TPHCM cũng đề nghị Hiệp hội Taxi TP, Hiệp Hội Vận tải hàng hóa TP, Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP phải nghiêm túc thực hiện việc nâng cao trình độ, kỹ năng lái xe, điều khiển phương tiện giao thông khi đi qua điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

Thanh tra Sở GTVT phối hợp lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tại các vị trí đường ngang đường sắt, đặc biệt là vi phạm che khuất tầm nhìn tại đường ngang, mở lối đi trái phép và tình trạng các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định tại những nơi giao cắt đường bộ với đường sắt.

Tăng cường lực lượng kiểm tra trên các tuyến đường có đường sắt cắt ngang, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, vi phạm hành lang an toàn đường sắt, xử lý những trường hợp các cá nhân, đơn vị thi công xâm hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt.

Đồng thời, Sở GTVT cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ chủ động phối hợp với UBND các quận có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo, hạ tầng kỹ thuật tại các đường ngang để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế thuộc địa bàn quản lý.