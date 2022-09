Không gian sống 'phố mới' liền kề Phố Cổ gây sốt

Các dự án chung cư thuộc khu đô thị quy mô được quy hoạch bài bản với nhiều tiện ích đa dạng ngày càng được nhiều khách hàng hiện đại lựa chọn, với mong muốn tối ưu hưởng thụ và nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Dự án trong khu đô thị chiếm sóng thị trường.

Theo DKRA Vietnam, những dự án nằm trong các khu đô thị lớn với quy mô lớn, được quy hoạch bài bản vẫn thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Ghi nhận cho thấy, hầu hết các dự án KĐT này đều được đầu tư phát triển bởi các ông lớn BĐS nên nhận được sự quan tâm tích cực của thị trường. Những CĐT này có tiềm lực sở hữu quỹ đất lớn, tạo ra các khu đô thị đẳng cấp, đầy đủ dịch vụ, cơ sở hạ tầng, có trường học, bệnh viện…, tạo nên giá trị về không gian sống, tiện ích đầy đủ cho cư dân. Đây chính là điểm nhấn để kéo sức mua của thị trường.

Các nghiên cứu tâm lý mua nhà cũng chỉ ra, đa phần khách hàng ngày nay ưa chuộng chung cư nằm trong khu đô thị bởi lý do đầu tiên là hệ thống tiện ích. Do được thừa hưởng lợi thế của khu đô thị, các chung cư này thường đồng sở hữu các công trình giáo dục, giải trí ngay trong khuôn viên, điều mà những chung cư đơn lẻ khó đáp ứng được.

Đặc biệt, khi con người ngày càng có ít thời gian, môi trường sống xanh, an toàn và tiện ích càng trở nên có giá trị. Người mua BĐS tìm kiếm tại các dự án trong khu đô thị sở hữu vị trí thuận tiện, không gian xanh, tiện ích hiện đại có khu vui chơi hoặc khu học tập cho trẻ em, Đó là lý do vì sao những dự án chung cư thuộc khu đô thị có quy mô, được quy hoạch bài bản ngày càng là lựa chọn tối ưu.

Ngoài ra, một số nghiên cứu tâm lý cho thấy, đa phần khách hàng hiện đại ngày nay chủ đích tìm kiếm nhà trong đô thị hoặc hoàn chỉnh bởi lý do đầu tiên là an ninh, an toàn.

Anh Tiến Nam cho biết: “Lựa chọn các dự án trong khu đô thị, tôi không phải lo vấn đề an ninh hoặc cộng đồng cư dân. Các dự án chung cư nằm trong khu đô thị dự án có quy mô hoàn chỉnh luôn đảm bảo được các yếu tố này. Bởi tôi không chỉ mua nơi để ở qua ngày, mà mua nhà là mua không gian sống, môi trường phát triển cho cả gia đình.”

Bắt kịp xu thế, thời gian vừa qua, Hà Nội đã phát triển rất nhiều các dự án bất động sản có quy mô lớn gắn trực tiếp với quy hoạch cảnh quan không gian thiên nhiên để cải thiện diện mạo thành phố và đón đầu xu hướng dịch chuyển an cư. Trong đó, chung cư Khai Sơn City thuộc quy hoạch KĐT Khai Sơn là một trong những dự án được nhiều nhà đầu tư săn lùng.

Khai Sơn City ghi điểm với hệ tiện ích hiện đại và quy hoạch đồng bộ trong khu đô thị quy mô

Chung cư Khai Sơn City thuộc khu đô thị Khai Sơn. Trong vô vàn những dự án chung cư Hà Nội hiện nay, Khai Sơn City là một trong những dự án hiếm hoi sở hữu vị trí vàng tại khu trung tâm cùng hệ tiện ích hiện đại.

Dự án ghi điểm với nhà đầu tư nhờ diện tích lớn, quy hoạch bài bản giữa các khu, kiến trúc và cảnh quan dự án vừa ăn khớp, mang tính thẩm mỹ đồng thời tạo nên môi trường sống xanh, trong lành giữa khu vực Long Biên, cách phố cổ chỉ 10 phút chạy xe.Ngoài ra, tại dự án có hệ thống camera tự động 24/7, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, cư dân được sống trong môi trường văn minh, an toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, ngay trước mặt dự án là công viên hồ điều hòa với diện tích lên đến 22 ha - một trong những tiện ích nổi bật nhất được kiến tạo dành riêng cho cộng đồng cư dân tương lai. Dự kiến cuối năm 2022 sẽ bắt đầu khởi công xây dựng và hoàn thành trong năm 2024. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ tạo nên không gian cảnh quan với khuôn viên cây xanh rộng lớn, lá phổi xanh cho cả vùng. Cư dân ở đây có những trải nghiệm cuộc sống lý tưởng với đầy đủ tiện nghi, hiện đại, đáp ứng toàn diện nhu cầu an cư và vui chơi thư giãn.

Ngoài ra, tại KĐT Khai Sơn đã có 210 căn shophouse đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Tại tòa nhà tầng 1-2 cũng là shophouse, tầng 3 là officetel cùng các khu vui chơi trẻ em, bể bơi bể vầy tại tầng 4…tạo nên một không gian đa dạng, khép kín để các cư dân thư giãn cuối tuần và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc sống.

Với mong muốn mang đến một chốn an cư có chất lượng sống cao cấp, chủ đầu tư còn xây dựng chuỗi hệ thống tiện ích nội khu đa tầng vượt trội với 3 khối khách sạn 4 sao, 5 sao và 6 sao; dinh thự trên không Sky Villas; hệ thống trường học quốc tế; bệnh viện đa khoa quốc tế; trung tâm thương mại; sân bóng và 3 tầng hầm để xe được thiết kế thông minh, rộng rãi. Đặc biệt nhà trẻ và trường học liên cấp 1, cấp 2 và 3 hiện đã xây tới tầng 5, dự kiến có thể đưa vào hoạt động bắt đầu từ năm 2023 sẽ giúp tối đa hóa lợi ích cho các gia đình trẻ.

Tại Khai Sơn City, đường xuyên tâm 40m được quy hoạch đi qua dự án cắt đường đi Đê Ngọc Thụy và ra đường Nguyễn Văn Cừ đã hoàn thiện 90%, sẽ tạo ra một khu đô thị mở hoàn chỉnh, mang đến khả năng kết nối không giới hạn tới mọi điểm đến. Hơn nữa, các tòa chung cư Khai Sơn City cũng giáp trục đường này nên trong tương lai sẽ đem lại sự thuận tiện rất lớn cho cư dân để di chuyển “một bước ra phố” ngay dưới chân nhà mình.

Chị Thu Phương – Một khách hàng lựa chọn dự án chung cư Khai Sơn City chia sẻ: “Gia đình mình ưu tiên lựa chọn Khai Sơn City bởi quy hoạch đồng bộ, bài bản của khu đô thị. Hệ tiện ích đa dạng, hiện đại sẽ giúp cuộc sống của các thành viên trong gia đình thuận lợi hơn rất nhiều.”

Tại dự án chung cư Khai Sơn City, hệ thống tiện ích ngay tại phân khu cao tầng hay nội khu đô thị được nhận định là “điểm cộng” hoàn hảo cho một chung cư hiện đại, đồng bộ. Tiện ích đa dạng “all-in-one” đáp ứng toàn bộ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí hay sinh hoạt hàng ngày của cư dân sau này.

Việc lựa chọn các căn hộ của Khai Sơn City cũng giống như việc bạn lựa chọn sống trong một thế giới của sự phát triển, nâng tầm bản thân và cải thiện chất lượng cuộc sống một cách tốt nhất. Theo giới đầu tư, hiện tại là thời điểm vàng để xuống tiền bởi thời gian Khai Sơn City “lên sóng” cũng là giai đoạn tốt nhất để sở hữu dự án.

Đơn vị phân phối độc quyền Cen Land

Website: https://khaisoncitychungcu.vn/