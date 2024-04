An Khang Homes - Đơn vị phân phối chính thức dự án Libera Nha Trang

Nha Trang, ngày 22/04/2024, Tập đoàn KDI Holdings và Công ty cổ phần phát triển nhà An Khang (An Khang Homes) đã chính thức ký kết hợp tác phân phối chiến lược dự án đô thị biển Libera Nha Trang.

Libera Nha Trang - mảnh ghép hoàn hảo đưa Nha Trang trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế

Là một trong những doanh nghiệp gắn bó tâm huyết cùng Nha Trang, tập đoàn KDI Holdings tham vọng đưa Nha Trang trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và không ngừng góp sức vào sự đổi thay của thành phố. Minh chứng cho cam kết ấy chính là việc phát triển dự án đô thị biển Libera Nha Trang.

Với quy mô lên đến 44ha cùng với hàng loạt tiện ích nổi bật như nhà hát Đó, công viên Vạn San Đảo, thành phố downtown “không ngủ”… Libera Nha Trang được mệnh danh là "Thành phố Tự do", điểm đến không thể bỏ lỡ cho du khách trong nước và quốc tế cũng như chính người dân thành phố. Đây cũng là đô thị duy nhất sở hữu gần 2km đường bờ biển với 3 bãi tắm riêng ngay trong nội đô Nha Trang.

Mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp thu trọn vịnh biển, Libera Nha Trang không chỉ là ngôi nhà thứ 2 đầy tự hào và kiêu hãnh để trở về mà còn là một tài sản giá trị mang tới nguồn thu nhập thụ động bền vững và đích đến tự do tài chính cuộc đời.

Trong vai trò là nhà phát triển dự án, KDI Holdings đã và đang tập trung nguồn lực hợp tác với các đối tác uy tín hàng đầu thế giới, điển hình như Masterise Homes trong việc đồng hành thương hiệu, xây dựng và quản lý chất lượng dự án, đầu tư phát triển hệ thống tiện ích đa dạng, mang đến những trải nghiệm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh đó, với tham vọng nối dài danh sách các đối tác chiến lược, KDI Holdings tiếp tục tổ chức Lễ ký kết mang chủ đề “Hải trình Tự do”, công bố danh sách hơn 70 đại lý uy tín hàng đầu thị trường bất động sản trở thành đại lý phân phối chính thức của dự án.

Cú “bắt tay” hợp tác phân phối tăng nhiệt thị trường

Với uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường, An Khang Homes là một trong những đơn vị chủ lực đồng hành cùng Tập đoàn KDI Holdings đưa những sản phẩm chất lượng tới tay khách hàng bằng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, tạo lực đẩy mới cho bất động sản Nha Trang.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư cho biết, Tập đoàn KDI Holdings đặc biệt tin tưởng vào năng lực của An Khang Homes trong quan hệ hợp tác phân phối chiến lược này.

Đáp lại sự tin tưởng của chủ đầu tư, ông Ông Lê Vũ Trường An - Tổng giám đốc đại diện An Khang Homes chia sẻ: "Tôi rất vui khi được làm việc cùng tập đoàn KDI Holdings từ những ngày đầu, chắc chắn sự kết hợp lần này sẽ là một “Hải trình Tự do” đầy cảm xúc và ý nghĩa, là những bậc thang đưa Nha Trang trở thành điểm đến hàng đầu khu vực. Tôi hy vọng sự đóng góp của Chủ đầu tư cùng các đại lý nói chung và An Khang Homes nói riêng, sẽ tạo ra những kết quả, và nhiều con số vượt bậc hơn nữa trong giai đoạn tới, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp"

Sở hữu 6 năm kinh nghiệm phân phối thành công nhiều dự án quy mô lớn, đa dạng loại hình sản phẩm, An Khang Homes luôn nhận được sự tín nhiệm từ nhiều chủ đầu tư danh tiếng và khách hàng.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện ban lãnh đạo của hơn 70 đại lý cũng đã trực tiếp tham quan, chiêm ngưỡng các điểm nhấn cảnh quan và công trình trọng điểm của dự án. Đồng thời, trải nghiệm chuỗi tiện ích đẳng cấp, độc đáo mang dấu ấn riêng biệt của Libera Nha Trang như du thuyền 5 sao ngắm trọn vẻ đẹp vịnh thiên đường, thưởng thức show diễn Rối Mơ – show diễn nghệ thuật vang danh thế giới,…