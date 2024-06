Không chấp nhận xin chuyển đổi một phần diện tích đất của ‘tòa nhà đẹp nhất Cà Mau’

TPO - UBND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) buộc chủ “tòa nhà đẹp nhất Cà Mau” xây dựng không phép phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất diện tích hơn 2.260m2, nếu không thực hiện sẽ thực hiện cưỡng chế vi phạm xây dựng.

Liên quan việc chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau” xây sai phạm trên đất nuôi trồng thủy sản, chính quyền cho tồn tại nhưng phải chuyển đổi toàn bộ sang đất ở, nhưng chủ nhà chỉ muốn chuyển 1/4 diện tích, UBND TP. Cà Mau vừa tiếp tục có văn bản xử lý. Văn bản được ban hành sau 2 cuộc làm việc giữa chính quyền thành phố với chủ căn biệt thự liên quan tới hướng xử lý để căn biệt thự này được tồn tại.

Ngày 14/6, nguồn tin của PV Tiền Phong, UBND TP. Cà Mau vừa có văn bản yêu cầu ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự trên, phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở với diện tích hơn 2.260m2 (phần đất nuôi trồng thủy sản bị san lấp để xây biệt thự).

“Trường hợp ông Tập không thực hiện, thành phố Cà Mau sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm nêu trên”, nguồn tin trên cho biết. Trong trường hợp này, phần xây dựng trên đất nông nghiệp, thủy sản sẽ bị phá bỏ.

Ông Tập còn yêu cầu được thực hiện theo quyết định 195/QĐ-UBND, của UBND TP. Cà Mau cho phép ông chỉ phải chuyển mục đích sử dụng đất hơn 583m2 (theo đúng đề nghị trước đó của chủ biệt thự). Quyết định này sau 3 ngày ban hành đã được TP. Cà Mau thu hồi điều chỉnh, vì “sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản”.

Phản hồi kiến nghị trên của chủ biệt thự vi phạm, UBND TP. Cà Mau cho rằng, Quyết định 195 chưa triển khai đến ông Tập, sau đó thành phố cũng đã thu hồi, hủy quyết định này. Do đó, yêu cầu trên không có cơ sở để thành phố chấp nhận.

Ông Tập cũng viện dẫn việc không nhận được Quyết định 7309 của UBND TP. Cà Mau cho phép tồn tại căn biệt thự vi phạm với điều kiện phải chuyển mục đích sử dụng đất từ nuôi trồng thủy sản sang đất ở phần diện tích hơn 2.260m2.

UBND TP. Cà Mau cho hay, đã kiểm tra hồ sơ phát hành Quyết định 7309, ông Tập có ký tên người nhận quyết định, và ghi rõ nội dung “quyết định đã giao trực tiếp cho ông Tập bị xử phạt vào lúc 10h35 ngày 17/11/2023”.

Ngoài ra, ông Tập cũng xác nhận chữ ký trong 2 văn bản nêu trên đúng của mình. Do đó, theo UBND TP. Cà Mau, ông Tập cho rằng chưa nhận quyết định 7309 là không có cơ sở, không đúng sự thật.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, cuối năm 2022, lúc cơ bản hoàn thành tòa biệt thự của mình, ông Hồ An Tập đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội, và tự nhận "toà nhà đẹp nhất Cà Mau". Biệt thự tọa lạc tại xã Tân Thành, TP. Cà Mau, trên khu đất hơn 3.564m2, do ông Hồ An Tập làm chủ.

UBND TP. Cà Mau sau đó vào cuộc kiểm tra, phát hiện căn biệt thự xây không phép trên đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nên phạt hành chính chủ nhà 22,5 triệu đồng, và buộc khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu (phá dỡ biệt thự). Từ quyết định xử phạt này, ngày 8/2/2023, UBND xã Tân Thành có tờ trình UBND TP. Cà Mau ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ biệt thự vi phạm.

Tuy nhiên, tháng 11/2023, bất ngờ UBND TP. Cà Mau ra quyết định sửa đổi, bổ sung một phần quyết định xử lý vi phạm trước đó. Trong đó, cho phép chủ nhà giữ lại căn biệt thự, nhưng phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vi phạm từ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản sang đất ở, diện tích hơn 2.260m2. Sau 30 ngày không thực hiện chuyển đổi đất sẽ buộc phá dỡ trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Trải qua thời gian khá yên ắng, chủ biệt thự xin chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 583m2, tức chưa bằng 1/4 diện tích đất chính quyền yêu cầu chuyển đổi, với lý do khó khăn tài chính.

Bất ngờ hơn, ngày 12/4/2024, UBND TP. Cà Mau có quyết định thuận theo ý chủ nhà, cho phép ông Tập chỉ phải chuyển đổi hơn 582m2. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, chính quyền thành phố Cà Mau lại thu hồi quyết định trên, do “sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản”.