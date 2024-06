Hà Nội: Xử lý 'nóng' vi phạm tại khu vực cà phê đường tàu

TPO - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông P.N.H. (địa chỉ thường trú tại số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông) về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh, để khách có hành vi ảnh hưởng an toàn đường sắt.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngày 18/6, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người phụ nữ chạy ra gần đường ray tàu hỏa khi đoàn tàu đang đến. Trong video thể hiện khu vực này có nhiều quán cà phê. Ngay lúc đó, một người đàn ông đã kịp thời kéo người phụ nữ ra khỏi khu vực đường ray.

UBND quận Hoàn Kiếm xác định, hành động nói trên rất nguy hiểm, ảnh hưởng an toàn tính mạng của người dân, ảnh hưởng việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Văn bản số 1129 chỉ đạo Công an quận, UBND phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Mã xác minh thông tin; đồng thời yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

“Qua kiểm tra xác minh, UBND phường Hàng Bông đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông P.N.H. (địa chỉ thường trú tại số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông) về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh”, đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm thông tin.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, người phụ nữ là khách của quán ông P., và ông P. cũng là người kéo người phụ nữ này ra khỏi khu vực đường ray.

Sau sự việc này, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu UBND các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân– nơi có đường sắt chạy qua - tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh buôn bán vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

“Không để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh,... trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt; không để người dân có những hành động nguy hiểm, ảnh hưởng đến các hoạt động vận tải của ngành đường sắt; tổ chức lực lượng phối hợp với ngành đường sắt trực chốt, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt”, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu.

Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các phường, cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn; trọng tâm tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đường sắt. “Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận khi để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn phường quản lý”, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu.

Công an quận Hoàn Kiếm được giao nhiệm vụ chỉ đạo công an các phường tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực đường sắt trên địa bàn quận; tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực để xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông khu vực hành lang an toàn đường sắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.