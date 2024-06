Dự án The Wisteria cất nóc vượt tiến độ

Sáng ngày 18/6, chủ đầu tư Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) phối hợp cùng nhà thầu Ecoba Vietnam (Ecoba) tổ chức lễ cất nóc chung cư The Wisteria – Hinode Royal Park (Hoài Đức, Hà Nội). Sự kiện là dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín của chủ đầu tư khi đưa dự án “về đích” vượt tiến độ trước 18 ngày so với dự kiến.

Trải qua 16 tháng thi công với sự nỗ lực của các kỹ sư, kỹ thuật viên cao cấp và hàng nghìn lao động tại công trường, đến thời điểm hiện tại, dự án The Wisteria đã hoàn thành thi công và thực hiện cất nóc cho toàn bộ 3 tòa tháp vượt tiến độ.

Chung cư The Wisteria là một phân khu nằm trong đại dự án Hinode Royal Park, tọa lạc ngay tại mặt tiền mặt tiền Quốc Lộ 32 và đại lộ lớn nhất khu đô thị - Đại lộ Bình Minh. Đây được coi là vị trí đắt giá, đón đầu quy hoạch vành đai 3.5 và tuyến Metro số 7, dự án có khả năng kết nối linh hoạt đến với các khu vực trung tâm của Thủ đô như: Long Biên, Thanh Trì, Hà Đông, Mỹ Đình,… cư dân có thể di chuyển thuận lợi tới các địa điểm trọng yếu phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, hành chính, học tập.

Dự án có thiết kế đặc sắc với quy mô hơn 1,6 ha bao gồm 3 tòa nhà 25 tầng, cung cấp ra thị trường 840 căn hộ với đa dạng các loại hình sản phẩm từ: 02 phòng ngủ, 02 phòng ngủ+1, 03 phòng ngủ đến Dual Key, Mezza, Duplex, Penthouse,… đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của cá nhân, các cặp vợ chồng trẻ hay những đại gia đình lớn.

Trong suốt quá trình xây dựng The Wisteria, chủ đầu tư WTO cùng nhà thầu Ecoba luôn theo dõi, giám sát chặt chẽ từng hạng mục công trình với tinh thần trách nhiệm cao, đặt trọn tâm huyết vào dự án để có thể đem đến những căn hộ chất lượng và mang tới một môi trường sống lý tưởng cho mọi gia chủ.

Hôm nay, chủ đầu tư đã khẳng định niềm tin với khách hàng khi hoàn thành lễ cất nóc dự án The Wisteria một cách thành công tốt đẹp với sự tham gia của các khách hàng, đối tác, tư vấn giám sát và nhà thầu xây dựng…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Đình Nho - Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Đến hôm nay, trải qua nhiều khó khăn, thử thách và vượt qua những biến động trong thị trường bất động sản, chủ đầu tư và nhà thầu Ecoba đã chính thức tổ chức lễ cất nóc cho dự án The Wisteria. Đây là minh chứng thể hiện cho tiềm lực tài chính vững mạnh, năng lực vượt trội, cũng như khẳng định được sự uy tín của chủ đầu tư, đảm bảo cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ để bàn giao căn hộ cho khách hàng.”

Cũng tại buổi lễ, ông Phan Việt Anh - Đại diện nhà thầu Ecoba Việt Nam chia sẻ: “Được lựa chọn là nhà thầu chính cho dự án The Wisteria vừa là vinh dự, vừa là thách thức đối với Công ty Ecoba Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn kiên trì và nỗ lực xây dựng cho mình một chiến lược phát triển để tận dụng tốt các cơ hội, vững vàng vượt qua thử thách, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh góp phần vào sự phát triển của dự án trong thời gian tới. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến chất lượng theo tiêu chuẩn đã đặt ra và đảm bảo đúng thời gian hoàn thành công trình.”

Công ty cổ phần Ecoba Việt Nam sở hữu những thế mạnh nổi bật như sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, bài bản về công tác quản trị hệ thống; các công nghệ hiện đại trong thi công nhà cao tầng - thiết kế; đầu tư đồng bộ hóa hệ thống quản lý, cung ứng về máy móc, thiết bị, vật tư, nhân sự phục vụ thi công theo các chuẩn hóa, tối ưu hóa trong thi công.

Với thế mạnh nổi bật cùng sự bài bản của chủ đầu tư và nhà thầu, The Wisteria được xây dựng theo các công nghệ hiện đại; được chú trọng đầu tư về máy móc, thiết bị, vật liệu và các nhân sự cao cấp, chuyên nghiệp. Các căn hộ tại đây thiết kế theo xu hướng tối đa hóa công năng, tối ưu không gian sử dụng, có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên, đón nắng, gió vào phòng, giúp điều hòa không khí, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ sở hữu không gian sống hoàn hảo, cư dân tại dự án sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu của cuộc sống với hệ thống tiện ích đa dạng đạt đủ tiêu chuẩn của một khu chung cư cao cấp như: Bể bơi ngoài trời, sân vườn nội khu, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng,…Bên cạnh đó, các gia chủ còn được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích "all -in - one" của đại đô thị Hinode Royal Park, bao gồm: sân tập thể thao, bể bơi, tiện ích mua sắm - giải trí như siêu thị, quán bar, nhà hàng, clubhouse, công viên, khu sân chơi trẻ em, chuỗi cửa hàng shophouse, trường học liên cấp, bệnh viện…

Hiện tại, chủ đầu tư đang tung ra rất nhiều chính sách, ưu đãi lớn để hỗ trợ khách hàng có thể dễ dàng sở hữu một chốn an cư viên mãn với giải pháp thanh toán dễ dàng. Cụ thể, người mua sẽ được hỗ trợ vay tới 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% ân hạn 18 tháng, khi lựa chọn thanh toán sớm 95% thì khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 7%/tổng giá trị căn hộ.