Khởi tố vụ án hai cháu nhỏ chết bất thường dưới ao, người bà vẫn biệt tích

TPO - Ngày 24/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khánh (43 tuổi, trú xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Mạnh Hà (43 tuổi, trú xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.