Khởi tố tài xế xe khách vụ tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam

TPO - Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại tỉnh này.

Sáng 27/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách Phương Trang trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong, về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách Phương Trang mang BKS 51B-199.56 chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến QL1, hướng Quảng Ngãi - Tam Kỳ. Đến đoạn thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành), ô tô khách bất ngờ va chạm với xe tải BKS 81C-156.90 chở gạch đậu bên đường.

Va chạm mạnh khiến đầu ô tô khách hư hỏng nặng, đuôi xe tải biến dạng. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 13 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu.