Tạm giữ lái xe khách vụ tai nạn khiến 16 người thương vong ở Quảng Nam

TPO - Công an đang tạm giữ tài xế xe khách để điều tra vụ tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong tại chỗ, 13 người bị thương xảy ra lúc sáng sớm nay tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tối 21/2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ ông Nguyễn Anh Tiên (SN 1975, trú phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách Phương Trang BKS 51B - 199.56 để điều tra liên quan vụ tai nạn xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Qua điều tra, không phát hiện tài xế vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra các đơn vị liên quan tiến hành công tác điều tra; lấy lời khai đối với tài xế xe khách. Ban đầu, tài xế này khai do không quan sát phía trước khi lái xe nên đã đâm vào xe tải đang đậu bên đường. Chiều nay, Công an huyện Núi Thành đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục làm rõ.

Khoảng 2h ngày 21/2 xe khách Phương Trang BKS 51B - 199.56 do tài xế Nguyễn Anh Tiên điều khiển, chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến QL1, hướng Quảng Ngãi - Tam Kỳ.

Khi đến tại thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành bất ngờ va chạm với xe tải BKS 81C -156.90 ông Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, trú huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước.

Hậu quả 3 người tử vong, 13 người nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe ô tô khách hư hỏng nặng, biến dạng, chiếc xe tải móp méo phần đuôi.