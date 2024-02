Khởi tố nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, tông xe vào cảnh sát

TPO - Bất chấp hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên điều khiển phương tiện tông thẳng vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ dẫn đến bị thương.

Ngày 18/2, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 15/2, khi đang tuần tra kiểm soát tại Km372+500 đường Quốc Lộ 15A, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT Công an huyện Đức Thọ ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BKS: 38H1-268.10 đang lưu thông theo hướng huyện Đức Thọ - Can Lộc.

Tuy nhiên thời điểm này Nguyễn Tuấn Thành không chấp hành mà điều khiển xe tông thẳng vào chiến sĩ Trần Đức Thuận đang làm nhiệm vụ.

Cú đâm mạnh khiến anh Thuận ngã xuống đường, bị thương tích ở vùng đầu phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An, còn chiếc xe mô tô và người điều khiển ngã xuống lề đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh và công an huyện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.