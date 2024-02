Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác vàng

TPO - Chiều 4/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam bị can Ma Thế Dũng (SN 1975), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng để điều tra về hành vi “sử dụng trái phép vật liệu nổ” quy định tại Khoản 4, điều 305, Bộ luật Hình sự.

Theo báo cáo, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng, ở xóm Tổng Phườn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng có dấu hiệu sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp khi tiến hành khai thác vàng tại mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Công an xác định, từ năm 2020, Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng được UBND tỉnh Cao Bằng cấp giấy phép khai thác khoáng sản với thời hạn khai thác là 10 năm (từ 2020 đến 2030) tại xóm Thẩm Riềm. Trong hoạt động khai thác vàng tại mỏ vàng, ông Dũng đã chỉ đạo công nhân sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp với số lượng lớn, vượt quá số lượng cho phép. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng Ma Thế Dũng theo quy định của pháp luật. Nguyễn Duy Chiến