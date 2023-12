Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ

TPO - Chiều 25/12, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa tiến hành khởi tố vụ án và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quân (SN1986), trú tại thôn Mỏ Hương, xã Đông Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tại km45 đường tỉnh 234 thuộc địa phận thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Công an huyện Chi Lăng phát hiện Hà Văn Quân đang có hành vi vận chuyển trái phép 14,3 kg pháo nổ tự chế.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân, lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ thêm 10,3 kg pháo nổ và một số nguyên vật liệu mà đối tượng này sử dụng để sản xuất pháo nổ.

Quân khai nhận đã mày mò học hỏi cách làm pháo để sản xuất và tìm cách tiêu thụ trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.