Bắt hai đối tượng đột nhập kho vũ khí, trộm 8.600 viên đạn rồi bỏ trốn

TPO - Ngày 22/2, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ và bàn giao hai đối tượng truy nã là Triệu Đức Vạn (SN 1964) và Lâm Văn Ban (SN 1975, trú tại huyện Hữu Lũng) cho Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/7/1992, Triệu Đức Vạn và Lâm Văn Ban cùng 2 đối tượng khác là Hoàng Văn L (SN 1975), Đinh Quang V (SN 1973, đều trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng) đã đột nhập vào kho vũ khí KV1, thuộc Cục Vũ khí, Bộ Quốc phòng (nay là Cục Quân khí, Bộ Quốc phòng) lấy trộm hơn 8.600 viên đạn các loại rồi bẻ đầu đạn lấy vỏ đồng để bán. Lực lượng quân đội đã tiến hành điều tra, làm rõ, khởi tố 4 đối tượng trên về hành vi chiếm đoạt vũ khí quân dụng. Hai đối tượng Hoàng Văn L và Đinh Quang V đã bị truy tố, xét xử theo quy định, còn Triệu Đức Vạn và Lâm Văn Ban đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Phòng An ninh I, Cục An ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã ngày 22/7/1992. Với quyết tâm không để các đối tượng phạm tội lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hữu Lũng đã bắt giữ Triệu Đức Vạn, Lâm Văn Ban, khi các đối tượng đang lẩn trốn tại quê nhà. Nguyễn Duy Chiến