Khởi tố kẻ đốt phá trạm viễn thông của nhà mạng Viettel và Mobifone

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, Hiếu đã dùng lửa đốt, kéo cắt phá hoại 2 trạm viễn thông BTS của các nhà mạng Viettel và Mobifone, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 15/2, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Hiếu (SN 1991, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện này) để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó vào cuối năm 2022, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc về việc Trạm viễn thông di động BTS đặt tại xóm Yên Quang (xã Diễn Ngọc) bị kẻ xấu đốt, phá hoại. Hậu quả làm nhiều thiết bị của trạm hư hỏng, thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã bắt quả tang Trần Văn Hiếu về hành vi hủy hoại tài sản khi đối tượng này đang thực hiện hành vi dùng kéo cắt hệ thống các dây dẫn điện, dây cáp quang của Trạm BTS Viettel đặt tại xã Diễn Ngọc.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 chiếc kéo; 1 bật lửa; 1 bút điện; 3 kìm điện; 1 tua vít, 1 hộp diêm và một số tang vật khác.

Bước đầu, Trần Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản liên quan tới các trạm BTS viễn thông trên địa bàn xã Diễn Ngọc thời gian qua.