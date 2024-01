Khởi tố hai đối tượng trong đường dây lừa bán người qua Dubai làm lao động khổ sai

TPO - Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 2 bị can trong đường dây lừa đưa người sang Dubai làm việc, rồi bán các nạn nhân cho công ty nước ngoài làm lao động khổ sai.

Ngày 25/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Chiến (1982, trú phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Bích Thủy (1983, trú phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới).

Đây là 2 bị can liên quan đến vụ án mua bán người do Huỳnh Thị Ngọc Lê (1991, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cùng đồng bọn thực hiện phát hiện trên địa bàn Đà Nẵng vào cuối năm 2023.

Quá trình điều tra xác định, Chiến và Thủy đã giúp sức cho Lê lợi dụng việc môi giới tuyển 3 lao động quê Quảng Bình sang Dubai làm việc. Trong đó có 2 lao động đã xuất cảnh đi Dubai.

Sau khi sang Dubai, 2 người này bị bán cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, bị thu hộ chiếu, cưỡng bức lao động. Khi phát hiện công việc không đúng cam kết, 2 lao động đòi về nước thì bị các đối tượng bán sang công ty khác.

Ngày 20/12/2023, Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Ngọc Lê về hành vi: “Mua bán người”.

Lê làm công việc môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động từ năm 2020 đến nay tại phường Hòa Khánh Bắc. Thông qua người khác giới thiệu, Lê làm quen một người tên H. ở Hà Tĩnh (hiện sống ở Dubai) và được người này cho biết đang tuyển người Việt Nam xuất khẩu lao động tại Dubai với công việc và mức lương hấp dẫn.

Theo thỏa thuận giữa 2 người, Lê sẽ phụ trách việc đăng thông tin, tư vấn và nhận hồ sơ, tiền từ người lao động ở Việt Nam để gửi cho H., còn H. sẽ làm visa, đón lao động ở Dubai.

Cả hai thống nhất, mỗi lao động tuyển đi thì H. thu của Lê 1.000 USD, còn Lê thu bao nhiêu của lao động thì H. không can thiệp.

Bước đầu xác định, Lê thu của các lao động tổng số tiền là 265 triệu đồng, chuyển cho H. 115 triệu đồng. Trừ chi phí đi lại từ Đà Nẵng ra Hà Nội để đưa visa, vé và hướng dẫn lao động làm thủ tục xuất cảnh, Lê thu lợi 140 triệu đồng.