Khởi tố hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng

TPO - Hai đối tượng cầm súng xông vào cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam vừa bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản.

Sáng 25/1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đồng Lập (34 tuổi, ở xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, ở xã Phú Dương, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) để điều tra về tội cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 19/1, Lập và Được xông vào chi nhánh một ngân hàng ở xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên), dùng hung khí khống chế bảo vệ và cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Lúc 2 nghi phạm lấy một cọc tiền định bỏ vào túi xách thì nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động, đối tượng hoảng hốt, làm rơi cọc tiền rồi vứt lại túi xách, bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc.

Trên đường chạy trốn, hai nghi phạm tách ra mỗi người một hướng để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Được chạy lên huyện vùng cao huyện A Lưới (TT Huế), thuê một nhà nghỉ, sau đó gọi Lập đến nhà nghỉ này cùng trốn.

Qua kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và các địa phương liên quan biết để phối hợp truy bắt.

Đến khoảng 12 giờ ngày 20/1, khi phát hiện 2 nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn huyện A. Lưới, các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai lực lượng bắt giữ.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã di lý hai bị can cướp ngân hàng về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý.