Công an nêu giải pháp chống cướp ngân hàng và tội phạm đường phố

TPO - Các ngân hàng trên địa bàn TPHCM sẽ lắp camera ngay từ cửa ra vào để nhận dạng các đối tượng có dấu hiệu phạm tội.

Tối 3/1, Công an TPHCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023.

Thành lập 10 tổ 363 ngăn tội phạm đường phố

Trả lời câu hỏi của PV Báo Tiền Phong về việc ngăn ngừa tội phạm đường phố dịp Tết, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) cho biết: Ban Giám đốc Công an TPHCM giao PC02 làm chủ công, thành lập 10 tổ tuần tra 363 phối hợp với các tổ 363 của Công an quận, huyện, TP Thủ Đức tuần tra 24/7 để ngăn ngừa các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

“Các tổ tuần tra không có giờ nghỉ và chúng tôi xác định mục tiêu là đánh mạnh, đánh trúng vào các nơi tiêu thụ tài sản do các đối tượng phạm tội mà có, với phương châm cắt cầu, giảm cung, phòng ngừa tối đa loại tội phạm này phát triển, để người dân yên tâm vui xuân, đón Tết”, Trung tá Hưng cho hay.

Về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Trung tá Hưng cho biết cơ quan điều tra không làm việc với người dân hoặc yêu cầu người dân chuyển tiền thông qua điện thoại; người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân với người không quen biết để tránh bị lừa đảo.

Theo Trung tá Hưng, sau vụ cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Hóc Môn, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan mời đại diện của tất cả các ngân hàng đóng trên địa bàn hội ý, đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa.

Một trong các giải pháp là lắp camera nhận dạng khuôn mặt ngay từ cửa ra vào, yêu cầu người dân đến giao dịch phải cởi khẩu trang, mũ, áo khoác.

Gần 3 tuần, phá 12 băng “tín dụng đen”

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, hơn 2 tuần thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, Công an TPHCM triệt phá 12 băng nhóm, 28 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”, có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thủ đoạn đê hèn để bắt người vay trả nợ.

Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã khám phá chuyên án cướp tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 360%/năm để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Khi con nợ chậm trả tiền, các đối tượng tìm đến nhà dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp, đánh người để siết tài sản và bắt ép phải viết giấy nhận nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với thủ đoạn mua gần 4.000 xe gắn máy không rõ nguồn gốc, không giấy đăng ký sau đó hợp thức hóa thành xe mới để bán ra thị trường.

Lực lượng công an đã kiềm chế, trấn áp mạnh các băng nhóm, đối tượng cướp, cướp giật tài sản; triệt phá nhiều đường dây hoạt động mại dâm.

Điển hình, PC02 đã khám phá chuyên án hoạt động mại dâm núp bóng nhà hàng tại nhà hàng JOY (quận 1) do đối tượng người Hàn Quốc làm chủ với thủ đoạn hoạt động karaoke trá hình, thuê gần 200 tiếp viên để bán dâm cho khách nước ngoài và hoạt động khiêu dâm tại chỗ.

Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Trần Cao Nguyên (phi công, cơ trưởng của một hãng hàng không điều hành) với thủ đoạn liên kết với gái bán dâm là các tiếp viên trẻ, đẹp, có ngoại hình tìm kiếm các đại gia, môi giới bán dâm tại một số chung cư cao cấp với giá đi khách lên đến hàng nghìn USD/lần.