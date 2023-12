Cảnh báo cướp giật tài sản tại ngân hàng, tiệm vàng dịp cuối năm

TPO - Cơ quan công an khuyến cáo ngân hàng, tiệm vàng cần lắp đặt hệ thống báo động, camera hiện đại; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên nhận biết để kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Ngày 20/12, Công an TPHCM phát đi thông tin khuyến cáo người dân đề phòng cướp, cướp giật tài sản tại các ngân hàng, tiệm vàng trong thời điểm cuối năm.

Theo báo cáo của cơ quan công an, tính đến tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ cướp tại ngân hàng (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2022), 4 vụ cướp giật tài sản tại cơ sở kinh doanh vàng (tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022).

Cụ thể, ngày 17/1, Nguyễn Văn Tiến (45 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe máy một mình đi từ TP Thủ Đức về chợ Bình Điền với mục đích tìm tiệm vàng vắng người để ra tay cướp giật.

Đến đường Tân Hòa Đông (phường 14, quận 6), Tiến thấy tiệm vàng chỉ có một phụ nữ đứng bán nên đi vào, giả vờ hỏi mua 1 sợi dây chuyền trị giá khoảng 10 triệu đồng. Lúc nữ nhân viên đưa sợi dây chuyền, Tiến giật lấy rồi bỏ chạy. Vừa ra khỏi cửa, Tiến bị chủ tiệm khống chế cùng với tang vật, bàn giao cho công an xử lý.

Qua xác minh lai lịch, Tiến có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 12/7, cơ sở kinh doanh vàng ở xã Hưng Long (huyện Bình Chánh) bị một đối tượng giả vờ hỏi mua hơn 1 lượng vàng trị giá khoảng 49 triệu đồng rồi bất ngờ giật lấy, bỏ chạy.

Ngày 16/7 và 28/7, cơ sở kinh doanh vàng ở phường 15 (quận 10) và phường Phước Long A (TP Thủ Đức) bị kẻ gian sử dụng thủ đoạn giả làm khách hàng vào mua rồi lấy vàng bỏ chạy. Các đối tượng gây ra 3 vụ việc trên đều bị trinh sát nhanh chóng bắt giữ, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt cho bị hại.

Về vụ cướp xảy ra tại ngân hàng, chiều 3/3, Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 1), Trương Vĩnh Xương (34 tuổi) và Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, cùng ngụ quận 5) đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8) để cướp lấy tiền tiêu xài.

Tại đây, Xương đứng bên ngoài cảnh giới, Thiện và Toàn đi vào trong, dùng súng nhựa uy hiếp nhân viên để lấy nhưng không thành nên tẩu thoát. Thiện và Toàn bị bắt giữ ngay trong ngày, còn Xương đến công an đầu thú vào ngày 7/3.

Mới đây, Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) quen biết với nhau qua hội nhóm trên Facebook và rủ nhau đi cướp ngân hàng để lấy tiền tiêu xài, trả nợ.

Trưa 24/10, nhóm của Mỹ cầm súng nhựa, xông vào ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) cướp gần 4 tỷ đồng. Đến ngày 27/10, công an bắt giữ được các đối tượng và thu hồi tài sản của vụ án.

Công an chỉ cách phòng ngừa

Từ quá trình điều tra, công an nhận định nghi phạm gây án chủ yếu là các đối tượng bất hảo, không nghề nghiệp ổn định, nợ nần vì nghiện game, thua cờ bạc… hoặc các đối tượng tham gia hội, nhóm vỡ nợ làm liều, bùng nợ, trốn nợ… trên mạng xã hội, cần tiền trả nợ, tiêu xài nên nảy sinh ý định vào tiệm vàng, ngân hàng để cướp.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, thường có 2 đối tượng bịt mặt, đeo găng tay, đi xe máy gắn biển số giả đến hiện trường, lợi dụng lúc phòng giao dịch, cơ sở kinh doanh vàng vắng khách, nhân viên bảo vệ mất cảnh giác… thì bất ngờ sử dụng vũ khí đe dọa, uy hiếp rồi cướp tiền, vàng tẩu thoát.

Để ngăn ngừa loại tội phạm này, cơ quan công an khuyến cáo các phòng giao dịch ngân hàng, chủ tiệm vàng thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng cập nhật phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Yêu cầu khách hàng khi thực hiện các giao dịch phải bỏ che mặt, mũ bảo hiểm và bố trí khu vực ngồi chờ riêng biệt với khu vực giao dịch; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên nhận biết, phát hiện, đấu tranh với các đối tượng khi có vụ việc xảy ra.

TPHCM hiện tại có khoảng 2.008 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trực thuộc, 1.367 cơ sở kinh doanh vàng và 20 điểm thu đổi ngoại tệ.

Cần lắp đặt hệ thống camera giám sát có độ phân giải cao ở vị trí theo dõi, kiểm soát được từ bên ngoài và bên trong trụ sở giao dịch, hệ thống báo động, phát tín hiệu khẩn cấp được kết nối với cơ quan công an nơi gần nhất và được bố trí ở những nơi nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận, kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp.

Gia tăng các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa trong quá trình vận chuyển tiền, vàng; khi có tình huống xảy ra thì nhân viên và người dân đến giao dịch cần bình tĩnh, tuyệt đối không liều lĩnh khống chế, vật lộn với đối tượng trong tay có vũ khí nguy hiểm; ghi nhớ đặc điểm nhận dạng để cung cấp cho lực lượng công an.